Phú Thọ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Dự chương trình có ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và đông đảo đại biểu.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, Phú Thọ đã hoàn thành mục tiêu xóa 10.800 căn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 giảm còn 2,68%.

Quang cảnh Lễ phát động.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện vẫn còn 26.941 hộ nghèo và 31.615 hộ cận nghèo, chủ yếu tập trung tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, việc làm, sinh kế và điều kiện học tập của con em. Thực tế đó đòi hỏi sự chung tay thường xuyên, thiết thực của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo.

Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp dự Hội nghị phát động và ủng hộ với số tiền lớn.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, có những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của mình để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng cao điểm được triển khai từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2026.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác chăm lo người nghèo thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, giảm nghèo phải gắn với tạo sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất và bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu; không chỉ hỗ trợ trước mắt mà cần tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo; rà soát đúng đối tượng, hỗ trợ đúng nhu cầu; phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, kết nối nguồn lực, giám sát công tác an sinh xã hội. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại chương trình.

Hưởng ứng chương trình, đến thời điểm tổ chức, Ban Tổ chức đã nhận được đăng ký ủng hộ của 869 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; trong đó, 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia nghi thức trao biển ủng hộ tại buổi lễ.

Ban Tổ chức cam kết các nguồn lực đóng góp được tiếp nhận, quản lý và sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng. Ghi nhận trực tiếp tại Chương trình nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ với số tiền lớn, thể hiện sự chung tay nhân ái và chăm lo cho người nghèo ổn định cuộc sống.

Chương trình Nối vòng tay nhân ái “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ năm 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Phú Thọ.