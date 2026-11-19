Xã Quyết Thắng ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh xác định: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về ma túy.

Tổ chức phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, kiên quyết không để tỉnh là địa bàn trung chuyển ma túy. Tập trung xây dựng “xã, phường không ma túy”, tiến tới xây dựng “tỉnh không ma túy”.

Tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng 100% xã, phường không ma túy, đạt mục tiêu “tỉnh không ma túy”. Lộ trình cụ thể là: Năm 2026, xây dựng và duy trì 30% xã, phường không ma túy. Năm 2027, xây dựng và duy trì 50% xã, phường không ma túy. Năm 2028, xây dựng và duy trì 70% xã, phường không ma túy. Năm 2029, xây dựng và duy trì 90% xã, phường không ma túy. Năm 2030, xây dựng và duy trì 100% xã, phường không ma túy, đạt mục tiêu “tỉnh không ma túy”.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; làm giảm bền vững số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ đạo liên quan nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và xây dựng “xã, phường không ma túy”.

UBND các xã, phường chỉ đạo quyết liệt việc xóa các điểm phức tạp về ma túy; thống kê, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; chỉ đạo Công an xã, các lực lượng bán chuyên trách và người dân trên địa bàn phối hợp nhận diện sớm dấu hiệu vi phạm, triệt xóa các điểm mua bán lẻ; xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu, lôi kéo thanh niên sử dụng ma túy.