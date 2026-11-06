Phú Thọ phấn đấu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng AI

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước. Tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu trở thành địa phương có năng lực ứng dụng, phát triển và quản trị AI tiên tiến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phùng Nguyên ứng dụng AI để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản, được đào tạo, hướng dẫn và sử dụng trợ lý AI phục vụ công vụ ít nhất 1 lần/tuần. 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai ứng dụng AI trong quản lý, điều hành hoặc giải quyết thủ tục hành chính. 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI tăng 30% so với năm 2026. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng AI.

Đối với nguồn nhân lực, kế hoạch đề ra mục tiêu đào tạo, phát triển 5.000 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên và người có kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số; đào tạo, phát triển tối thiểu 1.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Trong lĩnh vực giáo dục và lao động, mục tiêu cần đạt được là 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của tỉnh triển khai ứng dụng AI trong quản lý hoặc tổ chức dạy học; 150.000 lao động đã qua đào tạo trên địa bàn tỉnh được trang bị kỹ năng sử dụng AI cơ bản; đào tạo, phát triển 500 nhân lực có kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI hoặc chuyển đổi số trong quản lý, khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế.