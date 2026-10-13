Phú Thọ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm nay

Khu công nghiệp Bình Xuyên (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Tại hội nghị diễn ra chiều 13/10, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô tỉnh Phú Thọ thống nhất kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, đánh giá sát tình hình và linh hoạt triển khai giải pháp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 13,5% trong quý 4 để cả năm 2026 tăng trưởng 11%.

Theo số liệu của Cục Thống kê Phú Thọ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Phú Thọ 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,01% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, riêng công nghiệp tăng 14,28%; khu vực dịch vụ tăng 8,66% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%.

Với mức tăng trưởng 10,01% trong 9 tháng, Phú Thọ đứng thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP. Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế, trong khi khu vực dịch vụ được xác định còn nhiều dư địa để mở rộng đóng góp vào tăng trưởng.

Trong 9 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 48.002 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Chính sách tiền tệ, tín dụng được triển khai theo hướng tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; thực hiện các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn hoạt động.

Đến cuối tháng 9/2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng 13,11% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 37.253 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương mức tăng 17,52% so với cùng kỳ năm trước.

Hết tháng Chín, vốn đầu tư công giải ngân đạt hơn 12.098 tỷ đồng, bằng 61,7% tổng kế hoạch vốn đã giao và 62,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ,” “Luồng xanh 50%” và chương trình “Càphê doanh nhân” hằng tuần được triển khai. Tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, đồng thời làm việc với nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Công ty Toyota Việt Nam tăng thêm 283,7 triệu USD vốn đầu tư để hiện đại hóa nhà máy, chuẩn bị sản xuất xe hybrid; một số dự án lớn được khởi công, trong đó có Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng. Vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 76,4 nghìn tỷ đồng, bằng 87,8% kế hoạch năm.

Tỉnh có hơn 3,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,5% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 48 nghìn tỷ đồng, tăng 38,7%; 813 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và phân phối bán lẻ diễn ra sôi động. Hàng hóa đa dạng, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là nhu yếu phẩm và xăng dầu, được bảo đảm; không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến hoặc khan hiếm hàng hóa. Tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch ước đạt 13,4 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt gần 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%./.