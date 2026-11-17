Theo chương trình đã được phê duyệt, tỉnh tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực như: Điện tử thông minh, cơ khí chế tạo, tự động hóa, ô tô, xe máy, công nghiệp công nghệ cao, dệt may và da giày... Trong đó, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo linh kiện, phụ tùng, từng bước làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn sản xuất lớn.

Đến năm 2035, tỉnh phấn đấu có trên 300 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử phấn đấu đạt 35-40%, cơ khí chế tạo 50%, ô tô 35-42%, dệt may 70%, da giày 70-75% và công nghiệp công nghệ cao 20%.

Công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí chính xác sau gia công.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp; nghiên cứu bố trí các khu vực, phân khu chức năng phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất. Tỉnh cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để phục vụ kết nối cung - cầu và mở rộng thị trường.

Việc triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 nhằm từng bước hình thành hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có năng lực cạnh tranh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát huy hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI, tạo nền tảng thúc đẩy công nghiệp Phú Thọ phát triển theo chiều sâu, bền vững.