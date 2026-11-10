Phú Thọ phấn đấu 100% phụ nữ sinh con đủ điều kiện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Theo kế hoạch, chính sách hỗ trợ khi sinh con áp dụng đối với 3 nhóm: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Trong đó, nhóm thứ nhất được hỗ trợ từ ngày 1/7/2026; 2 nhóm còn lại thực hiện từ ngày 1/1/2027. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm chỉ được hưởng một mức hỗ trợ.

Đối với sàng lọc trước sinh, phấn đấu trên 90% phụ nữ mang thai đủ điều kiện thuộc diện hỗ trợ được tiếp cận sàng lọc 4 bệnh cơ bản: Hội chứng Down, Edwards, Patau và bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Đối với trẻ sơ sinh, trên 90% trẻ đủ điều kiện thuộc diện hỗ trợ được tiếp cận sàng lọc 5 bệnh: Suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và tim bẩm sinh nặng.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc nhóm đối tượng, địa bàn ưu tiên theo quy định được sử dụng miễn phí gói dịch vụ sàng lọc. Từ ngày 1/1/2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hỗ trợ sàng lọc bệnh bẩm sinh trước sinh, sơ sinh.

Để thực hiện các mục tiêu, Sở Y tế tập trung rà soát đối tượng, đẩy mạnh truyền thông, củng cố mạng lưới cơ sở cung ứng dịch vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường phối hợp giữa các tuyến y tế.

Riêng việc rà soát phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người sinh con từ ngày 1/7/2026 chưa được hỗ trợ, phải hoàn thành danh sách trước ngày 15/11/2026, thanh toán trước ngày 31/12/2026.

Việc triển khai chính sách góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, phát hiện sớm bệnh bẩm sinh, tạo điều kiện can thiệp, điều trị kịp thời, từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.