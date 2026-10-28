Phú Thọ phấn đấu 100% dân số đô thị được cấp nước sạch vào năm 2029

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát, đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn tỉnh được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung hiện đạt 86,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ mạng lưới cấp nước và sử dụng nước sạch giữa các đô thị còn chênh lệch lớn.

Toàn tỉnh có 16 đô thị có tỷ lệ bao phủ mạng lưới từ 90% trở lên nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế còn thấp. Điển hình như Đại Đồng, mạng lưới bao phủ 100% nhưng tỷ lệ sử dụng chỉ đạt 3%; Yên Lạc đạt 90% về bao phủ nhưng tỷ lệ sử dụng mới đạt 4%. Bên cạnh đó, 15 khu vực có tỷ lệ bao phủ mạng lưới dưới 80%, trong đó Đại Đình đạt 35%, Yên Lập 40%, Hạ Hòa và Hợp Châu cùng đạt 50%.

Nguyên nhân chủ yếu do mạng lưới cấp nước chưa phủ kín vùng phục vụ; một bộ phận người dân vẫn sử dụng nguồn nước tại chỗ; chi phí đầu tư tại các khu vực đồi núi, dân cư phân tán còn cao. Một số dự án còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, nguồn nước và lựa chọn nhà đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Đại diện Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu trên 90% dân số đô thị được cấp nước sạch vào năm 2028 và đạt 100% vào năm 2029, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó có Dự án hệ thống cấp nước sạch Đức Bác, công suất thiết kế 150.000 m3/ngày đêm; Dự án Nhà máy nước Sông Hồng và hệ thống cấp nước khu vực phía Nam Vĩnh Yên; các dự án cấp nước tại xã Trung Mỹ, Thịnh Minh.

Theo lộ trình đề xuất, năm 2027, tỉnh ưu tiên mở rộng mạng lưới tại các khu vực chưa được bao phủ; năm 2028 phấn đấu hoàn thiện mạng lưới và các hạng mục phục vụ đấu nối.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu 100% dân số đô thị được cấp nước sạch vào năm 2029.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân tỷ lệ sử dụng nước sạch còn thấp; xác định nhu cầu đầu tư, thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương rà soát các khu vực có đầu ống nước đi qua mà không sử dụng để có phương án xử lý.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước, cần tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, mặt bằng, hướng tuyến, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân đấu nối, sử dụng nước sạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu gắn trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và đơn vị cấp nước với kết quả thực hiện chỉ tiêu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.