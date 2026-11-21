Khoảng 8h15 ngày 21/11, tại Km 97+880(T) quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng trên quốc lộ 6.

Ô tô tải BKS 29K-010.15 do Nguyễn Xuân Nam (SN 1984, ở Bắc Ninh) điều khiển chạy hướng Sơn La - Hà Nội bất ngờ va chạm với xe ô tô BKS 28C-112.81 lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La (chưa rõ người điều khiển).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành xác minh nguyên nhân.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra Hạt quản lý đường bộ số 3 đã phối hợp với lực lượng CSGT, công an, văn phòng quản lý đường bộ I.1, chính quyền địa phương giải quyết để đảm bảo giao thông.