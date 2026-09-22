Phú Thọ: Nữ kiểm sát viên trẻ nhiệt huyết với công việc

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 2011, chị Chu Thị Việt Hà được tuyển dụng vào VKSND tỉnh Phú Thọ từ tháng 1/2014. Qua hơn 10 năm công tác tại VKSND huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), VKSND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) và hiện nay là VKSND khu vực 9 – Phú Thọ, ở bất kỳ lĩnh vực nào chị cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát viên Chu Thị Việt Hà nghiên cứu chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự cũng như kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, chị Hà luôn sát sao, phối hợp hiệu quả với Điều tra viên và Thẩm phán.

Chị Hà đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử thành công nhiều vụ án hình sự phức tạp có nhiều Luật sư tranh luận, bảo vệ vững chắc cáo trạng và quan điểm của Viện kiểm sát. Chị cũng dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu quy định để kịp thời phát hiện thiếu sót của các cơ quan tư pháp, tham mưu lãnh đạo ban hành các kháng nghị, kiến nghị khắc phục được chấp nhận.

Nhờ sự tỉ mỉ đó, quá trình thực thi nhiệm vụ của chị bảo đảm không xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Sự nhiệt huyết và nỗ lực vượt khó giúp chị đạt nhiều thành tích nổi bật: trong nhiệm kỳ Kiểm sát viên sơ cấp (2021 – 2026), chị có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Kiểm sát viên Chu Thị Việt Hà (đứng ngoài cùng bên trái) nhận khen thưởng trong chiến dịch thần tốc nhập Quản lý án hình sự

Bên cạnh chuyên môn, nữ Kiểm sát viên trẻ còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; luôn khiêm tốn, chân thành, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Chị luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Dù công việc nhiều áp lực và con còn nhỏ, chị vẫn sắp xếp thời gian khoa học để chu toàn vẹn toàn việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bản lĩnh của người cán bộ kiểm sát giúp chị vững vàng vượt qua khó khăn để gặt hái những thành quả xứng đáng.

Với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, chị Chu Thị Việt Hà đang khẳng định hình ảnh người Kiểm sát viên bản lĩnh, tận tụy, đóng góp tích cực vào thành tích chung của VKSND khu vực 9 – Phú Thọ. Chị là tấm gương cán bộ trẻ tiêu biểu để đồng nghiệp trong đơn vị học tập và noi theo.