Phú Thọ nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, sau hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xử lý, tháo gỡ kịp thời.

Trong đó, 53/69 kiến nghị đã được giải quyết. Môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tinh thần đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ hai, từ trái sang) cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống giao thông kết nối, hệ thống trạm điện và nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư; tăng cường liên kết, có chính sách hỗ trợ xây dựng, hình thành mạng lưới cung ứng lao động, nhất là lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp; ưu tiên đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động.

Một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, từng bước hình thành các chuỗi giá trị công nghệ cao trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; công khai, minh bạch, kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng đã giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi. Tăng cường phối hợp, chủ động nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nâng cao tính thực chất, hiệu quả của công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.