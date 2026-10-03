Phú Thọ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút dòng vốn bền vững

Lấy thành công của doanh nghiệp làm thước đo

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng lớn, Phú Thọ xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tỉnh đang triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thân thiện, hướng tới mục tiêu lọt vào Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế (PCI).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong chương trình Cà phê Doanh nhân. (Ảnh: Thanh Hòa)

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Phú Thọ là lấy sự hài lòng và thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành. Mô hình “Cà phê Doanh nhân” được duy trì định kỳ, cùng hệ thống đường dây nóng hoạt động liên tục, qua đó tạo thêm kênh để chính quyền tiếp nhận phản ánh, xử lý các khó khăn và tháo gỡ những nút thắt về pháp lý, mặt bằng cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được tỉnh xác định là những đòn bẩy quan trọng để nâng cao chất lượng điều hành và năng lực cạnh tranh. Phú Thọ đã ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT và FPT nhằm xây dựng các giải pháp điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, hướng tới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và duy trì tổ chức Ngày hội khởi nghiệp (Techfest), qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, chuyển giao công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực thích ứng và phát triển trong môi trường cạnh tranh mới.

Cách làm này cho thấy việc cải thiện môi trường đầu tư của Phú Thọ không chỉ dừng ở việc tháo gỡ từng khó khăn cụ thể, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đầu tư trong đó chính quyền, doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự kết nối chặt chẽ hơn.

Từ thu hút vốn sang lựa chọn dòng vốn

Những chuyển động trong việc cải thiện môi trường đầu tư đang tạo nền tảng để Phú Thọ nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực cho phát triển. 9 tháng năm 2026, tỉnh thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số vốn này, các khu công nghiệp đạt khoảng 2,18 tỷ USD, bằng 146,3% kế hoạch.

Riêng quý III/2026, Phú Thọ thu hút gần 657 triệu USD vốn FDI. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng có trọng tâm, hướng tới những thị trường, đối tác có tiềm lực về vốn và công nghệ.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Hy Lạp vào cuối tháng 9/2026. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Trong 9 tháng, tỉnh đã tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp, làm việc với nhiều tập đoàn như Sumitomo, Amata, Toyota, Balcom, TCC, YCH Singapore... đến tìm hiểu môi trường đầu tư.

Một số dự án quy mô lớn đã được khởi công, trong đó có Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng.

Đến nay, toàn tỉnh có 802 doanh nghiệp FDI. Các dự án tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghệ cao. Khu vực FDI tiếp tục đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách và giải quyết việc làm.

Những kết quả này gắn với định hướng chuyển dịch chiến lược thu hút đầu tư từ chiều rộng sang chiều sâu. Thay vì chạy theo số lượng dự án hay quy mô vốn, Phú Thọ ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị môi trường - xã hội.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu hút trên 1,1 tỷ USD vốn FDI và 70.000 tỷ đồng vốn DDI. Tuy nhiên, định hướng xuyên suốt không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn mà còn ở việc nâng cao chất lượng dòng vốn, từng bước xây dựng hệ sinh thái đầu tư hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn.

Phát triển xanh trở thành tiêu chuẩn thu hút đầu tư

Cùng với việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng dòng vốn, Phú Thọ đang đặt phát triển xanh vào trung tâm của chiến lược thu hút đầu tư. Tỉnh tập trung quy hoạch, nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng sinh thái và thông minh.

Các khu công nghiệp trọng điểm như Phú Hà, Cẩm Khê và dự án mới Thịnh Minh được định hướng bố trí không gian cây xanh, mặt nước hợp lý, đồng thời tăng cường kiểm soát phát thải và xử lý chất thải. Mục tiêu được đặt ra là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu tại các ngành sản xuất chủ lực và yêu cầu 100% khu, cụm công nghiệp hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo vệ môi trường đạt chuẩn.

Phú Thọ đang từng bước xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái đầu tư theo hướng hiện đại. (Ảnh: Giang Hoàng)

Định hướng phát triển bền vững cũng được mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Phú Thọ khuyến khích đầu tư vào vùng nguyên liệu sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh định hướng hỗ trợ các dự án nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên, khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan.

Theo ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, các nhà đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến ưu đãi về đất đai hay thuế, mà còn đánh giá cao chất lượng môi trường sống, hạ tầng xã hội và nguồn nhân lực của địa phương. Do đó, đầu tư cho giáo dục, y tế, nhà ở công nhân và hạ tầng đô thị cũng chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn.

Đây cũng là cơ sở để Phú Thọ định hình cách tiếp cận mới trong thu hút đầu tư: dùng đổi mới sáng tạo để tạo sức hút đối với các ngành công nghệ cao, dùng chuyển đổi số để tối ưu hóa thủ tục hành chính và vận hành khu công nghiệp thông minh, đồng thời lấy phát triển xanh làm tiêu chuẩn trong xây dựng các khu công nghiệp sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, Phú Thọ luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Từ cải thiện chất lượng điều hành đến đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, từ nâng cấp hạ tầng đến lựa chọn các dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một hệ sinh thái đầu tư theo hướng hiện đại.

Mục tiêu của địa phương không chỉ là thu hút thêm vốn mà còn là hình thành những dòng vốn có khả năng tạo ra giá trị lâu dài, thúc đẩy công nghiệp, xuất khẩu, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời hài hòa các yêu cầu về xã hội và môi trường. Đây là nền tảng để Phú Thọ hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn ở khu vực trung du phía Bắc.