Phú Thọ: Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tấn công người đi đường

Khởi tố 12 bị can liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 18/6/2026, N.V.H (sinh năm 2010, trú tại xã Bình Nguyên) đã rủ rê 18 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo 2 thanh phóng lợn và 2 thanh kiếm Nhật để tìm kiếm, gây sự với người đi đường.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này đã sử dụng kiếm và phóng lợn tấn công, gây thương tích cho anh N.V.Q (sinh năm 2007, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), đồng thời đập phá, làm hư hỏng phương tiện của nạn nhân.

Ngày 30/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 12 bị can về các tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong số này, 1 bị can bị khởi tố về cả 3 tội danh, 1 bị can bị khởi tố về 2 tội danh và 10 bị can bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 1 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.