Chủ động nhường vị trí quản lý, trở về với bục giảng

Chia sẻ với phóng viên ngày 18/11, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám cho biết, trước khi sáp nhập các trường, thầy là Phó hiệu trưởng Trường THCS Định Trung, phường Vĩnh Phúc.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở vị trí giáo viên hay cán bộ quản lý, điều ông luôn trăn trở là làm sao nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn cho học sinh và cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

Thầy Nguyễn Ngọc Tám luôn tâm huyết trong công tác giảng dạy, được phụ huynh và học sinh tin yêu.

Khi địa phương triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ sở giáo dục Trường THCS Định Trung và Trường THCS Liên Bảo, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, thầy Tám đã chủ động làm đơn xin thôi giữ chức vụ Phó hiệu trưởng để trở lại trực tiếp giảng dạy.

Theo thầy Tám, đây là quyết định xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của ngành, đồng thời cũng là nguyện vọng cá nhân sau nhiều năm gắn bó với chuyên môn.

Thầy cho rằng, việc sắp xếp, sáp nhập trường lớp nhằm tinh gọn đội ngũ quản lý, đồng thời tăng cường nguồn lực giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Vì vậy, việc chủ động nhường lại vị trí quản lý cũng là cách để bản thân góp phần thực hiện chủ trương chung, tạo thuận lợi cho địa phương trong bố trí, sắp xếp nhân sự.

Với một người đã nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý, quyết định ấy càng cho thấy tinh thần trách nhiệm của người thầy: Khi yêu cầu chung đặt ra, sẵn sàng đặt lợi ích tập thể lên trên vị trí cá nhân.

Trở lại với công việc giảng dạy, thầy Tám mang theo vốn kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp cùng những trải nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà trường.

Là giáo viên dạy Văn, thầy Tám luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực, khả năng tư duy và sự chủ động của học sinh.

Tâm huyết với nghề, lan tỏa giá trị giáo dục

Là giáo viên Ngữ văn, thầy luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực, khả năng tư duy và sự chủ động của học sinh.

Với thầy, một tiết học hiệu quả không chỉ giúp học sinh nắm kiến thức mà còn phải khơi dậy hứng thú, khả năng suy nghĩ và diễn đạt của mỗi em.

Trong quá trình công tác, thầy nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm giỏi và Chiến sĩ thi đua các cấp.

Đến nay, thầy Tám đã 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, một lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp, ngành khen thưởng.

Tại các hội thi chuyên môn, thầy cũng để lại nhiều dấu ấn. Năm 2022, thầy đạt giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và giải Khuyến khích cấp tỉnh. Năm 2023, thầy tiếp tục đạt giải Nhất Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở và giải Nhất cấp tỉnh.

Điểm đáng chú ý ở thầy Tám là bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, thầy luôn coi việc chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp là một phần trách nhiệm nghề nghiệp.

Thầy có một sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 5 sáng kiến được công nhận cấp thành phố; nhiều năm tham gia hội đồng biên soạn, thẩm định đề thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Năm 2023, thầy trình bày chuyên đề tại hội thảo cấp tỉnh về công tác chủ nhiệm, tập trung vào đổi mới công tác chủ nhiệm lớp và xây dựng lớp học hạnh phúc.

Trong sinh hoạt chuyên môn, thầy thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; chia sẻ học liệu, tài nguyên số và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với từng nhóm học sinh.

Cô Nguyễn Cẩm Mỹ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Liên Bảo và thầy Nguyễn Ngọc Tám truyền đạt kiến thức cho các em học sinh.

Với những giáo viên mới vào nghề, sự hỗ trợ của thầy tập trung vào những vấn đề sát thực tế như xây dựng kế hoạch bài dạy, xử lý tình huống sư phạm, tích hợp giáo dục STEM hay hỗ trợ học sinh khó hòa nhập.

Trong thời gian giữ cương vị Phó hiệu trưởng, thầy Nguyễn Ngọc Tám cùng tập thể giáo viên tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục mũi nhọn và phát triển năng lực học sinh.

Năm học 2024 - 2025, nhà trường đạt 3 giải Nhất cấp quốc gia, trong đó có 2 giải tại cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" và 1 giải tại cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp".

Đội ngũ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Các phong trào thi đua, hội thi và hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong nhà trường.

Học sinh cũng đạt nhiều thành tích tại các sân chơi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố, từ khởi nghiệp, sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật đến các cuộc thi học sinh giỏi, "Em yêu Tiếng Việt", văn hóa, văn nghệ và thể thao.

Không chỉ tận tâm với chuyên môn, thầy Nguyễn Ngọc Tám còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và phong trào của ngành, địa phương.

Thầy tham gia tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, khuyến học, khuyến tài; vận động học sinh đến trường; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - giáo dục.

Đồng thời, thầy tham gia các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại một số địa bàn miền núi, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thầy Nguyễn Ngọc Tám luôn được lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn và tâm huyết với nghề.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, thầy Nguyễn Ngọc Tám, hiện là giáo viên Trường THCS Liên Bảo, đã thể hiện rõ tinh thần tiên phong của người đảng viên, nhà giáo khi sẵn sàng gác lại quyền lợi cá nhân để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ.

Việc thầy tự nguyện xin thôi chức vụ quản lý không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong bố trí nhân sự mà còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực có thêm cơ hội tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Với học sinh, những đóng góp của thầy lại được cảm nhận từ những điều giản dị nhất trong mỗi giờ học. Em Nguyễn Minh Ngọc, học sinh Trường THCS Liên Bảo chia sẻ rằng, trước đây em còn khá yếu môn Ngữ văn, chưa biết cách phân tích đề và diễn đạt ý tưởng khi viết bài.

Nhờ phương pháp giảng dạy dễ hiểu, gần gũi và sự hướng dẫn tận tình của thầy, em dần biết cách tìm ý, lập dàn ý, phân tích tác phẩm và trình bày suy nghĩ của mình tốt hơn.

"Em tự tin hơn và không còn cảm thấy ngại khi học Văn như trước. Em cảm thấy mình không chỉ tiến bộ về kiến thức mà còn biết suy nghĩ sâu sắc và diễn đạt tốt hơn. Em rất cảm ơn thầy vì luôn kiên nhẫn, động viên và giúp em có thêm niềm yêu thích đối với môn Ngữ văn", Minh Ngọc nói.

Hành trình công tác của thầy Nguyễn Ngọc Tám được ghi dấu bằng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen; những sáng kiến được công nhận ở các cấp và nhiều đóng góp cho hoạt động chuyên môn, phong trào của ngành.

Đặc biệt, thầy Nguyễn Ngọc Tám vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Nhưng vượt lên trên những thành tích ấy là một lựa chọn mang nhiều ý nghĩa: tự nguyện rời vị trí quản lý để trở lại với công việc trực tiếp đứng lớp. Trong môi trường giáo dục, chức vụ có thể thay đổi theo yêu cầu tổ chức, nhưng tình yêu nghề, trách nhiệm với học sinh và tinh thần cống hiến là những giá trị không thay đổi.

Với thầy Tám, trở lại làm giáo viên không phải là một bước lùi. Đó là trở về với nơi mình thuộc về - bục giảng, lớp học và những học sinh đang từng ngày trưởng thành.

Ở đó, kinh nghiệm của một cán bộ quản lý, sự từng trải của một giáo viên nhiều năm đứng lớp và tâm huyết của một nhà giáo được tiếp tục chuyển hóa thành những bài giảng, những giờ học và những giá trị dành cho học trò.

Có thể vị trí công tác đã thay đổi, nhưng hành trình cống hiến của người thầy vẫn tiếp tục. Và với thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám, được đứng trên bục giảng, được nhìn thấy học sinh tiến bộ mỗi ngày chính là phần thưởng ý nghĩa nhất của nghề giáo.

Ngọc Minh