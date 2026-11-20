Ước mơ trở thành cô giáo của cô Đỗ Thị Năm bắt nguồn từ tình yêu dành cho trẻ thơ và mong muốn được đồng hành cùng các em trên hành trình khám phá tri thức, trưởng thành. Với cô, trẻ em luôn có thế giới tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên, cần được yêu thương, lắng nghe và khơi mở những khả năng riêng. Tình yêu ấy đã thôi thúc cô lựa chọn nghề giáo, gắn bó với bậc tiểu học – nơi những bài học đầu đời không chỉ đặt nền móng tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách mỗi con người. Sau quá trình học tập, rèn luyện chuyên môn, năm 2004, cô chính thức bước vào ngành Giáo dục và được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Yên Bình (cũ).

Quãng thời gian làm giáo viên đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm sư phạm, thấu hiểu tâm lý lứa tuổi, đồng thời hình thành phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm. Với cô, mỗi giờ lên lớp không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội khơi gợi niềm say mê học tập, bồi dưỡng năng lực và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho học sinh. Điều đáng quý ở cô Năm là tinh thần ham học hỏi, không bằng lòng với những gì đã có. Nhận thức rõ yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, cô luôn chủ động tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, trau dồi kỹ năng truyền đạt, trau dồi kiến thức ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ vào công việc. Cô tích cực nghiên cứu các phương pháp dạy học mới, đổi mới cách tổ chức hoạt động giáo dục để mỗi tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn và phù hợp hơn với năng lực của từng đối tượng học sinh.

Cô Đỗ Thị Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2 là giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng hiệu quả.↵

Từ thực tiễn giảng dạy, cô Năm đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, xây dựng các sáng kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình dạy và học. Đến nay, cô có 4 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận, 1 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh; đồng thời tham gia chủ nhiệm, nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Đáng chú ý là sáng kiến về giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học được triển khai nhân rộng tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, cô Đỗ Thị Năm cũng nhiều lần đạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tích cực tham gia thiết kế bài giảng E-learning và các chương trình tập huấn cho giáo viên.

Sau nhiều năm đứng lớp trực tiếp, năm học 2020-2021, cô Năm được tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lôi A (cũ). Trên cương vị cán bộ quản lý, cô tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tháng 12/2025, cô được giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lôi B (cũ). Đây cũng là một ngôi trường còn nhiều khó khăn, phong trào dạy và học chưa thực sự sôi nổi, chất lượng giáo dục còn hạn chế. Trước thực tế đó, cô Năm xác định muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Cô dành nhiều thời gian nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư của cán bộ, giáo viên, cùng tập thể nhà trường tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, khuyến khích tinh thần chủ động và sáng tạo.

Cô Đỗ Thị Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2 luôn chú trọng đổi mới các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, cô còn quan tâm đổi mới các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm thiết thực, tạo không khí vui tươi, khơi dậy sự tự tin và hứng thú học tập trong học sinh. Các tiết sinh hoạt dưới cờ được đổi mới về nội dung, hình thức, trở thành không gian để học sinh thể hiện năng khiếu, chia sẻ kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Đặc biệt, chương trình “Mỗi tuần một ngày nói tiếng Anh” được triển khai, góp phần giúp học sinh mạnh dạn giao tiếp, thêm yêu thích môn ngoại ngữ.

Quyết tâm của người đứng đầu và tinh thần đoàn kết của đội ngũ giáo viên đã mang lại quả ngọt. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều có khởi sắc, với hơn 30 lượt học sinh đạt giải tại các cuộc thi, sân chơi trí tuệ. Nổi bật, nhà trường có học sinh đạt giải Ba cấp quốc gia tại cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt năm 2026. Công tác chuyển đổi số cũng được quan tâm thúc đẩy, nhà trường được đánh giá đạt mức độ 3 về chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục và mức độ 2 trong dạy học. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh đối với dịch vụ giáo dục công của nhà trường đạt 4,92/5 điểm cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng của phụ huynh đối với những đổi mới trong hoạt động giáo dục.

Sau khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, cô Năm được phân công giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2, phụ trách phân hiệu Sơn Lôi B. Hiện phân hiệu có 399 học sinh, 25 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trong đó có 23 giáo viên. Trên cương vị mới, cô tiếp tục cùng tập thể nhà trường duy trì nền nếp, phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô Đỗ Thị Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Nguyên 2 trao thưởng cho học sinh nhà trường.

Từ bục giảng đến cương vị cán bộ quản lý, cô Đỗ Thị Năm luôn giữ vững tinh thần tận tụy, chủ động học hỏi và khát vọng đổi mới. Những sáng kiến được áp dụng, những chuyển biến trong chất lượng giáo dục và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh chính là minh chứng rõ nét cho tâm huyết của một nhà giáo. Với cô, phần thưởng ý nghĩa nhất không chỉ là những danh hiệu, bằng khen mà còn là niềm tin của đồng nghiệp, phụ huynh và sự tiến bộ từng ngày của học sinh trên hành trình chinh phục tri thức.