Phú Thọ: Nguyên chủ tịch xã bán trái phép hơn 1.100 m² đất công

Hai bị can bị khởi tố gồm Bạch Chí Điển (sinh năm 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), qua hai nhiệm kỳ 2011–2016 và 2016–2021; Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. Ảnh: CACC

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người này về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng bị xác định đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý chuyển nhượng 1.116,2 m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trường Sơn cho 4 hộ dân, với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Các khu đất liên quan gồm đất thuộc trụ sở Chi cục Thuế huyện, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã và một số công trình, trụ sở khác.

Cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ các giao dịch không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà bị giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, việc bán đất trái thẩm quyền gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án và các bị can theo quy định pháp luật.