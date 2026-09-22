Phú Thọ: Người dân giao nộp cá thể rắn nghi hổ mang chúa

Bàn giao cá thể rắn cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tại xã Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Vũ Tuân

Công an xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 17.9, đơn vị tiếp nhận một cá thể rắn do người dân trên địa bàn bắt được trong nhà. Qua quan sát ban đầu, cá thể rắn có những đặc điểm hình thái tương tự rắn hổ mang chúa là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Lãng, UBND xã, Hạt Kiểm lâm Sông Lô và đại diện khu dân cư tiến hành kiểm tra, đánh giá đặc điểm của cá thể rắn, đồng thời thống nhất phương án quản lý, bảo vệ theo quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể rắn có trọng lượng khoảng 4,8kg, dài khoảng 2,5m. Qua xác minh, cá thể được nhận định là rắn hổ mang chúa, thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Cá thể rắn được bàn giao trong tình trạng sức khỏe tốt để tiếp tục chăm sóc, theo dõi và xử lý theo quy định. Ảnh: Vũ Tuân

Trên cơ sở phương án được thống nhất, UBND xã Yên Lãng, Công an xã và Hạt Kiểm lâm Sông Lô đã hoàn tất các thủ tục, tổ chức bàn giao cá thể rắn cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tại xã Sóc Sơn, Hà Nội. Cá thể được bàn giao trong tình trạng sức khỏe tốt để tiếp tục chăm sóc, theo dõi xử lý theo quy định.

Việc người dân chủ động phát hiện, bảo vệ và tự nguyện giao nộp cá thể rắn cho cơ quan chức năng là hành động thiết thực, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã.

Đồng thời, cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh và chuyển giao cá thể đến cơ sở cứu hộ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép. Người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương, Công an hoặc Kiểm lâm để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học.