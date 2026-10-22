Phú Thọ: Ngăn chặn kịp thời người đàn ông tự đào huyệt cho mình và có ý định tự sát

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an xã Vân Bán đã kịp thời ngăn chặn một người đàn ông có ý định tự sát sau khi tự đào hố làm mộ cho mình.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 18/10/2026, Công an xã Vân Bán nhận được tin báo về trường hợp ông L.V.H (trú tại thôn Đá Cổng, xã Vân Bán) có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố với ý định làm mộ cho bản thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vân Bán phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương đến hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Công an xã Vân Bán đã kịp thời ngăn chặn một người đàn ông có ý định tự sát sau khi tự đào hố làm mộ cho mình - (ảnh Công an Phú Thọ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông H. có ý định đập đầu tự sát nên đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho ông H và những người xung quanh.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đưa ông H. về nhà an toàn, đồng thời liên hệ với Trạm Y tế xã để thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Gia đình cũng được vận động quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông.

Theo thông tin ban đầu, ông H. mắc bệnh tâm thần.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người thân, đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ một người tự gây hại, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.