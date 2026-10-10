Phú Thọ: Ngã xe máy trên QL6, người phụ nữ bị xe tải cán tử vong

Nguồn tin từ Cụm 10, trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 10/10, tại Km 145+900, QL6, thuộc xóm Tam Hòa, xã Pà Cò. Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong (Ảnh: CACC).

Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, anh Võ Văn Đ (SN 1988) điều khiển xe mô tô BKS 50AA-769.69 chở theo sau là chị Phùng Phụng L (SN 1972) đi trên QL6, thuộc địa phận xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ theo hướng đi Hà Nội.

Khi đi qua đoạn đường cua tại Km 145+900 do trời mưa trơn trượt, anh Đ điều khiển xe máy đã bị ngã ra đường; chị Phùng Phụng L văng vào xe đầu kéo BKS 19H-095.50 kéo theo rơ- moóc BKS 19RM-023.25 do anh Bùi Văn Th (SN 1991) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị L tử vong tại chỗ, anh Đ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.