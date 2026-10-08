Phú Thọ: Nật Sơn đưa pháp luật đến gần dân bằng sân khấu hóa

Chương trình góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân Nật Sơn

Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Nật Sơn. Qua đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa với các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm được xây dựng gần gũi, sinh động, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục, tiểu phẩm sân khấu hóa gần gũi, sinh động

Tại mỗi tiểu phẩm, những quy định pháp luật được chuyển tải qua các tình huống, lời thoại và câu chuyện quen thuộc, giúp người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế. Cách truyền đạt trực quan, sinh động không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn giúp các nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Nội dung tập trung vào các chủ trương, chính sách dân tộc; những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Từ sân khấu nhỏ, ý thức sống và làm việc theo pháp luật từng bước lan tỏa trong cộng đồng Nật Sơn

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở Nật Sơn, những buổi phổ biến pháp luật vì thế không còn đơn thuần là những cuộc truyền đạt văn bản, quy định. Từ sân khấu nhỏ tại nhà văn hóa thôn, các tình huống trong cuộc sống được tái hiện bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân tiếp nhận kiến thức pháp luật một cách tự nhiên.

Không cần hình thức cầu kỳ, những “sân khấu nhỏ giữa bản làng” tại các nhà văn hóa thôn ở Nật Sơn đã tạo ra sự tương tác, giúp pháp luật hiện diện trong những câu chuyện đời thường và trở nên gần gũi với cộng đồng.

Cùng với phổ biến kiến thức pháp luật, chương trình còn tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cách truyền đạt trực quan, sinh động không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn giúp các nội dung pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ

Từ những tiểu phẩm, lời thoại và câu chuyện đời thường, thông điệp về thượng tôn pháp luật từng bước được lan tỏa đến từng gia đình, từng xóm, bản. Đây cũng là cách cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở Nật Sơn tăng cường sự gần gũi, tương tác với nhân dân, tạo chuyển biến từ “được tuyên truyền” sang “tự giác thực hiện”.

Chương trình thu hút đông đảo người dân Nật Sơn tham gia, cổ vũ

Việc đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sân khấu hóa không chỉ nâng cao hiệu quả truyền tải chính sách, pháp luật mà còn tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân. Qua đó, từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư trên địa bàn Nật Sơn đoàn kết, an toàn, văn minh và phát triển bền vững.