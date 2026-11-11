Phú Thọ: Nâng tầm du lịch hồ Hòa Bình gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Tỉnh Phú Thọ đang xem xét điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình hướng tới điểm đến nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa có sức cạnh tranh trong khu vực, gắn phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan, bản sắc văn hóa và nâng cao sinh kế người dân.

Việc điều chỉnh nhằm tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tiềm năng của khu vực hồ, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 52.200 ha, thuộc địa giới hành chính của 3 phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và 7 xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Hồ Hòa Bình vừa được quy hoạch phát triển du lịch, vừa giữ vai trò cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ và bảo vệ nguồn nước. Ảnh Sở VHTTDL Phú Thọ

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khu vực hồ Hòa Bình được công nhận là khu du lịch quốc gia; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng và văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo phương án đề xuất, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc “Hai trục - Ba hành lang - Năm trung tâm động lực”. Trong đó, cao tốc CT03 Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu và Quốc lộ 6 được xác định là hai trục động lực chính, tạo kết nối giữa khu vực hồ với các địa bàn lân cận.

Một nội dung đáng chú ý là phương án điều chỉnh số phân khu phát triển từ 6 xuống còn 5, hình thành các trung tâm du lịch, dịch vụ tại Hòa Bình - Đà Bắc, Mường Hoa, Thung Nai, Tân Mai và Tiền Phong.

Các khu vực được định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, tâm linh và vui chơi giải trí, gắn với bảo tồn cảnh quan và nâng cao sinh kế cho người dân.

Sau quá trình lấy ý kiến và thẩm định, Sở Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện các bước tiếp theo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, dài hạn và tính đột phá. Mục tiêu là đưa khu du lịch trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực.

Cơ bản thống nhất với phạm vi nghiên cứu khoảng 52.200 ha, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh định hướng phát triển xanh, thông minh, bền vững và mang bản sắc riêng.

Không gian du lịch hồ Hòa Bình cần được gắn kết với các trung tâm du lịch trong tỉnh và khu vực lân cận, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn hồ đập và an ninh nguồn nước.

Để tạo điều kiện thu hút đầu tư, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn được yêu cầu rà soát, tính toán lại cơ cấu sử dụng đất, nhất là quỹ đất dịch vụ du lịch. Việc bố trí quỹ đất cần bảo đảm dư địa thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển các dự án quy mô lớn, hiện đại, chất lượng cao.

Gắn du lịch với bảo tồn văn hóa và hệ sinh thái

Trong định hướng phát triển sản phẩm, tỉnh ưu tiên du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sân golf và chăm sóc sức khỏe cao cấp, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với cảnh quan hồ, yếu tố văn hóa được đặt trong mối liên hệ với việc xây dựng điểm đến có bản sắc riêng, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Yêu cầu nâng cao sinh kế cho người dân cũng được đặt ra trong phương án tổ chức các khu vực phát triển. Theo đó, định hướng du lịch không chỉ gắn với đầu tư dịch vụ mà còn phải hài hòa với việc gìn giữ cảnh quan, môi trường sống và các giá trị văn hóa tại địa phương.

Bên cạnh chức năng du lịch, khu vực hồ Hòa Bình còn đảm nhiệm những chức năng hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng như cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ và bảo vệ nguồn nước. Vì vậy, bảo vệ hệ sinh thái và chất lượng nước là yêu cầu xuyên suốt khi xem xét phương án phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch tuân thủ nghiêm các quy hoạch cấp trên và quy định về bảo vệ lòng hồ, rừng phòng hộ, cảnh quan, hệ sinh thái. Việc chuyển đổi đất rừng phải được hạn chế tối đa; các dự án công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần được kiểm soát.

Đối với hạ tầng môi trường, các đơn vị cần rà soát, bổ sung định hướng thu gom và xử lý nước thải tập trung, bảo đảm chất lượng nguồn nước, nhất là an ninh nguồn nước cho khu vực Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, xác định các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng phương án di dân phù hợp, rà soát chính xác diện tích đất quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư, bổ sung định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới, công trình hạ tầng kết nối và các dự án có khả năng tạo động lực phát triển.