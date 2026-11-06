Phú Thọ nâng năng lực cung ứng giống, bảo tồn nguồn gen quý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ làm việc với Trung tâm Phát triển Nông - lâm nghiệp và Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Sáng 5/11, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra thực tế và làm việc với Trung tâm Phát triển Nông – lâm nghiệp và Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất và cung ứng giống.

Duy trì giống gốc, hỗ trợ sản xuất

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm hiện có 53 cán bộ, viên chức làm việc tại 7 đơn vị trực thuộc. Trong 10 tháng năm 2026, đơn vị triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, nghiên cứu khảo nghiệm, bảo tồn nguồn gen và cung ứng giống phục vụ sản xuất.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Trung tâm đã sản xuất, cung ứng hơn 1.100 con lợn giống và trên 72.200 liều tinh lợn; bảo tồn nguồn gen gà Lạc Thủy với quy mô gần 1.150 con. Đối với thủy sản, đơn vị nuôi giữ 500 con cá giống gốc, gồm cá chép, cá lăng và cá chạch.

Hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm được triển khai thông qua phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp sản xuất giống lúa nếp thơm 88; nuôi thử nghiệm cá chép Hungary, ếch Thái Lan và ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Trung tâm đồng thời phối hợp thâm canh, nâng cao năng suất hơn 580 ha bưởi, cam tại 12 xã; hỗ trợ trồng mới 25 ha chè, 100 ha mía và hỗ trợ sản xuất trên hơn 13.400 ha lúa.

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ xâm hại rừng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trung tâm phản ánh khó khăn do các cơ sở sản xuất nằm phân tán, nhiều công trình, nhà lưới, ao nuôi và kho kỹ thuật xuống cấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị kiến nghị tỉnh đầu tư nâng cấp hạ tầng, bổ sung thiết bị phục vụ khảo nghiệm, lưu giữ nguồn gen và sản xuất giống chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các đại biểu kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Giống cây trồng Mai Nham

Rà soát hạ tầng, hoàn thiện tổ chức hoạt động

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận vai trò nòng cốt của Trung tâm trong nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống cho ngành nông nghiệp tỉnh.

Ông yêu cầu Trung tâm rà soát toàn diện cơ sở vật chất, tài sản, quỹ đất và trang thiết bị sau sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đề án tổ chức, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của ngành.

Trung tâm cần nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chú trọng bảo tồn nguồn gen quý và giống gốc; đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026–2030.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường hướng dẫn Trung tâm hoàn thiện đề án tổ chức; đẩy mạnh hợp tác với Viện Di truyền nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn để tiếp nhận, thử nghiệm công nghệ mới.

Sở Tài chính rà soát nhu cầu đầu tư, tham mưu bố trí kinh phí có trọng tâm, trọng điểm và hướng dẫn thủ tục đầu tư công. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, kết nối chuyên gia, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chọn tạo giống.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp tháo gỡ vướng mắc về đất đai, xây dựng, môi trường và điều kiện vận hành, giúp Trung tâm ổn định hoạt động, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.