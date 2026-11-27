Xã Tam Dương triển khai công tác tham gia nghĩa vụ CAND. Ảnh: UBND xã Tam Dương

Những ngày cuối tháng 11, công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2027 đang được các địa phương của Phú Thọ triển khai từ thôn, tổ dân phố, với việc rà soát nguồn công dân, tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình. Trên cơ sở đó, chính quyền cùng lực lượng quân sự, công an, y tế và các đoàn thể phối hợp tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, từng bước lựa chọn công dân đáp ứng tiêu chuẩn. Quá trình chuẩn bị được tỉnh gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, vừa bảo đảm chặt chẽ các khâu tuyển chọn, vừa phát huy tinh thần tự giác, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chặt chẽ từ khâu tuyển chọn

Năm 2027, Phú Thọ được giao tuyển chọn, gọi và bàn giao 6.183 công dân cho các đơn vị Quân đội và Công an. Để hoàn thành nhiệm vụ, tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu xã, phường.

Yêu cầu ấy đặt công tác tuyển quân trong sự phối hợp của cả hệ thống chính trị. Các địa phương cần quản lý sát công dân trong độ tuổi, chú ý người đi học, làm xa hoặc thay đổi nơi cư trú. Việc xét tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ phải đúng đối tượng, công khai; ngành y tế phối hợp tổ chức khám tuyển khách quan, chính xác.

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Phù Ninh. Ảnh: UBND xã Phù Ninh

Từ chỉ đạo chung, các địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch và phân công công việc. Một danh sách được rà soát đầy đủ, một thông báo đến đúng người hay việc hướng dẫn thủ tục kịp thời đều góp phần chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Sự thống nhất giữa cơ quan chuyên môn với thôn, tổ dân phố vì thế có ý nghĩa trong tổ chức thực hiện.

Tại Phù Ninh, ngày 26/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh tổ chức khám tuyển lần 2 cho hơn 170 công dân đã qua vòng sơ tuyển. Các nội dung kiểm tra được triển khai theo quy trình, từ thể lực, thị lực đến những chuyên khoa cần thiết để đánh giá sức khỏe phục vụ tuyển chọn.

Hoạt động khám tuyển đặt ra yêu cầu phối hợp trong tổ chức và đánh giá chuyên môn. Khi từng khâu được thực hiện nghiêm túc, kết quả khám là căn cứ để địa phương tiếp tục xem xét, lựa chọn công dân đáp ứng tiêu chuẩn. Số người tham gia khám là nguồn để tuyển chọn, còn chất lượng cần được xác định qua đầy đủ các bước theo quy định.

Cùng thời điểm, tại Tam Nông, việc kiểm tra của người đứng đầu chính quyền được gắn với hoạt động khám sức khỏe. Ngày 25/11, ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, kiểm tra công tác khám tuyển tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông. Các lực lượng phối hợp tổ chức kiểm tra thể lực, khám chuyên khoa và thực hiện những nội dung chuyên môn cần thiết.

Sự phối hợp còn thể hiện từ những công việc chuẩn bị trước buổi khám. Tại Mai Hạ, công an cùng quân sự, y tế và các đơn vị liên quan tuyên truyền, rà soát nguồn, hướng dẫn công dân, bảo đảm trật tự tại địa điểm sơ tuyển. Địa phương đã tổ chức sơ tuyển cho 136 công dân, trong đó có 11 người đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công an xã Mai Hạ phối hợp triển khai hiệu quả công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ

Từ Phù Ninh, Tam Nông đến Mai Hạ, mỗi địa phương có cách tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, cùng hướng tới yêu cầu tuyển chọn nghiêm túc. Công việc của các lực lượng được nối tiếp từ nắm nguồn, vận động đến khám sức khỏe, tạo cơ sở để thực hiện những bước tuyển quân tiếp theo.

Phát huy tinh thần tình nguyện

Cùng với quy trình tuyển chọn, sự hưởng ứng của thanh niên và đồng thuận của gia đình là điều các địa phương chú trọng bồi đắp. Việc tuyên truyền cần giúp người dân hiểu trách nhiệm, quyền lợi và những yêu cầu của quá trình tuyển quân. Khi thông tin được chuyển tải rõ ràng, thanh niên có thêm cơ sở để chủ động chuẩn bị, gia đình cùng động viên con em thực hiện nghĩa vụ.

Ở Tam Dương, danh sách 360 công dân thuộc diện khám sơ tuyển được niêm yết tại nhà văn hóa các thôn, kèm thông báo thời gian, địa điểm. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua truyền thanh cơ sở và sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với Ban Chỉ huy quân sự xã.

Chủ tịch UBND xã Đào Văn Tiến xác định tuyển quân là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Địa phương chú trọng thực hiện nghiêm túc các khâu, biểu dương người tiêu biểu và xử lý vi phạm. Trong thông tin công bố về đợt tuyển quân, Tam Dương đã tiếp nhận 50 đơn tình nguyện, trong đó có 25 công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Những lá đơn cho thấy sự sẵn sàng đóng góp của thanh niên ở những hoàn cảnh, trình độ khác nhau. Với người đã hoàn thành chương trình học, lựa chọn tham gia nghĩa vụ còn thể hiện mong muốn tiếp tục rèn luyện trong môi trường có kỷ luật. Tinh thần ấy là nguồn động viên để địa phương tiếp tục tuyên truyền, chuẩn bị nguồn tuyển có chất lượng.

Em Bùi Văn Tiến Giáp (ở giữa) viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: UBND xã Yên Kỳ

Tại Yên Kỳ, câu chuyện của Bùi Văn Tiến Giáp, sinh năm 2008, ở thôn 5, mang đến một góc nhìn gần gũi về nguyện vọng của người trẻ. Ngày 20/10/2026, Giáp viết đơn tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đây là lá đơn đầu tiên Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp nhận trong mùa tuyển quân này.

Trong chia sẻ được địa phương giới thiệu, Giáp bày tỏ niềm tự hào được tiếp bước các thế hệ đi trước và mong muốn rèn luyện, trưởng thành trong quân đội. Từ nguyện vọng của một thanh niên, có thể thấy ý nghĩa của việc giáo dục truyền thống, khơi dậy trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc bằng những điều gần gũi với người trẻ.

Để sự động viên có chiều sâu, công tác tuyển quân còn gắn với chăm lo hậu phương và đồng hành khi người lính hoàn thành nghĩa vụ. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu quan tâm tiếp nhận quân nhân xuất ngũ, phối hợp doanh nghiệp, nhà máy tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm. Đây là nhiệm vụ cần tiếp tục được các cơ quan, địa phương phối hợp thực hiện.

Từ quản lý nguồn đến khám tuyển, từ vận động thanh niên đến chăm lo hậu phương, Phú Thọ đang chuẩn bị mùa tuyển quân bằng những công việc cụ thể. Trách nhiệm của chính quyền cơ sở và sự phối hợp giữa các lực lượng tạo nền tảng nâng chất lượng tuyển chọn. Cùng với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đó là cơ sở để tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, an ninh từ địa bàn dân cư.