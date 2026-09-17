Phú Thọ: Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, từ ngày 13 đến 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông ở Phú Thọ dâng cao.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 13/9 đến 16h ngày 17/9 tại nhiều khu vực ở mức cao. Trong đó, Kim Tiến (xã Kim Bôi) 534,4mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 526,6mm; Cao Răm (xã Liên Sơn) 523,6mm; Thủy điện Định Cư (xã Quyết Thắng) 512,2mm; BQL Ngọc Sơn (xã Ngọc Sơn) 510,2mm. Hầu hết các trạm còn lại trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng mưa từ 100-400mm.

Mưa lớn đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, rạng sáng 17/9, tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc xảy ra sạt lở taluy, khoảng 40m³ đất đá tràn vào một nhà dân khiến 3 người tử vong.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 16 hộ bị tốc mái, sạt lở; 151 hộ bị ngập nước; một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập. Mưa lũ làm sạt lở 1.854m bờ sông, bờ suối; hư hỏng 35m kênh mương và 4 bai dâng nước.

Hạ tầng giao thông tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo ghi nhận 4 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, 7 điểm trên đường tỉnh và nhiều điểm sạt lở, hư hỏng đường liên xã, liên xóm.

Nhiều tuyến đường bị ngập khiến 423 hộ dân bị chia cắt, cô lập, giao thông gián đoạn. Mưa lũ cũng làm sập ngầm Bãi Nai trên đường tỉnh 446; cuốn trôi một cầu tạm và một cống thoát nước qua đường liên xóm.

Trước tình hình trên, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các lệnh báo động lũ trên sông Bôi, sông Bùi, sông Bứa; lực lượng chuyên môn duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật cảnh báo thiên tai, kiểm tra hệ thống đê điều, hồ đập.

Đến 16h ngày 17/9, 339 hộ với 1.424 nhân khẩu đã phải di dời, sơ tán. Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn; xử lý các điểm sạt lở, từng bước khơi thông các tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến của mưa lũ, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đang được lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo quyết liệt, với yêu cầu đặt an toàn tính mạng, tài sản và đời sống của người dân lên hàng đầu.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt; đồng thời rà soát các trường hợp sơ tán để kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và các nhu cầu thiết yếu khi cần thiết.