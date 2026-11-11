Phú Thọ mở rộng liên kết, nâng cao giá trị kinh tế hợp tác

Sản xuất mì gạo tại Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô. (Ảnh: NGUYỄN HOAN)

Nâng cao hiệu quả sản xuất

Sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có không gian phát triển đa dạng, với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn lao động và sản xuất nông nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất, phát huy tiềm năng từng địa phương, trong đó phát triển kinh tế hợp tác xã được xác định là hướng đi quan trọng.

Với hơn 15 năm hoạt động, Hợp tác xã Rau an toàn Trường Thịnh, phường Phong Châu đã xây dựng được vùng sản xuất ổn định với 60 thành viên, tổng diện tích trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP hơn 40ha. Nhờ kiểm soát quy trình từ gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, sản phẩm của hợp tác xã từng bước tạo dựng uy tín với khách hàng.

Ông Vũ Xuân Phượng, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Trường Thịnh cho biết, liên kết với các hợp tác xã khác giúp đơn vị chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ, đồng thời nâng cao giá trị hàng hóa. Khi có đơn hàng lớn hoặc yêu cầu nhiều chủng loại rau, các hợp tác xã có thể phối hợp cung ứng, bảo đảm số lượng và chất lượng sản phẩm, thay vì chỉ phụ thuộc vào sản lượng của một vùng sản xuất.

Từ thực tiễn này cho thấy, liên kết giữa các hợp tác xã không chỉ giúp giải quyết bài toán đầu ra mà còn mở ra cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi các đơn vị cùng tham gia chuỗi cung ứng, lợi thế về vùng nguyên liệu, kinh nghiệm sản xuất và khả năng tiêu thụ được phát huy tốt hơn.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hùng Cường, hợp tác xã hiện không chỉ là nơi tập hợp các hộ sản xuất, mà còn trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ, liên kết tiêu thụ và tạo việc làm tại địa phương.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 1.797 hợp tác xã đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho gần 156.000 lao động. Riêng lĩnh vực nông nghiệp có hơn 800 hợp tác xã, thu hút khoảng 129.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.600 lao động. Thu nhập bình quân của lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp đạt hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Những con số này cho thấy khu vực kinh tế hợp tác đang đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua hợp tác xã, các hộ sản xuất có điều kiện tập hợp nguồn lực, thống nhất phương thức canh tác, tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và tham gia vào những chuỗi tiêu thụ có quy mô lớn hơn.

Cùng với phát triển hợp tác xã, Phú Thọ đã xây dựng được hơn 200 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, với nhiều sản phẩm chủ lực như chè, rau, bưởi, thịt lợn, thịt gà, nấm... Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất từng bước hình thành mối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã được đưa vào hệ thống phân phối, siêu thị như GO!, Co.opmart, WinMart… Việc tiếp cận các kênh tiêu thụ hiện đại không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo động lực để các hợp tác xã nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu.

Hình thành chuỗi giá trị, tạo sinh kế bền vững

Nhiều hợp tác xã sản xuất, chế biến chè ở Phú Thọ đã chủ động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. (Ảnh: NGỌC LONG)

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của kinh tế hợp tác tại Phú Thọ là các hợp tác xã ngày càng chú trọng liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ và phát triển dịch vụ. Nhiều mô hình đã chủ động mở rộng hoạt động, khai thác lợi thế địa phương, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân.

Tiêu biểu là Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, xã Tam Đảo. Xuất phát từ mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo, hợp tác xã từng bước phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình nông thôn.

Bên cạnh sản phẩm chủ lực là đông trùng hạ thảo, hợp tác xã đang phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm quy mô lớn, đồng thời xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp tuần hoàn tại Farm Nấm Tam Đảo. Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động trải nghiệm giúp mở rộng khả năng khai thác giá trị từ sản phẩm, tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Hay như Hợp tác xã chè Cẩm Mỹ, xã Cự Đồng cũng là mô hình cho thấy hiệu quả thiết thực từ tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ. Thành lập năm 2021, đến nay hợp tác xã đã liên kết với hơn 20 hộ trồng chè hữu cơ trên diện tích hơn 30ha, trong đó hơn 15ha đạt chứng nhận VietGAP.

Sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 240 tấn mỗi năm. Nhờ hướng dẫn các hộ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đồng thời tổ chức thu mua và tiêu thụ sản phẩm, giá bán chè hữu cơ bình quân đạt khoảng 300.000 đồng/kg, cao hơn hai lần so chè sản xuất theo phương thức truyền thống.

Bà Đinh Thị Lý, người dân tộc Mường, ở xã Cự Đồng, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ở độ tuổi không còn nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm bên ngoài, bà có công việc ổn định tại hợp tác xã chè Cẩm Mỹ với thu nhập hơn 4 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Lý cho biết, gia đình hiện có hơn 7 sào chè. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật và có đầu ra ổn định, người trồng chè yên tâm duy trì sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Chè thu hoạch đến đâu, hợp tác xã thu mua đến đấy, nhờ đó thu nhập từ cây chè hữu cơ tăng lên rõ rệt, gấp 3 lần so trước đây.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự chủ động của các hợp tác xã, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học-công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tổ chức hơn 80 lớp đào tạo, tập huấn với hơn 5.000 lượt cán bộ, thành viên hợp tác xã tham gia. Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ và hệ thống ngân hàng thương mại, nhiều hợp tác xã có điều kiện đầu tư máy móc, cải thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ đối với hợp tác xã. Chính sách tập trung hỗ trợ xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ và cấp chứng nhận an toàn thực phẩm. Đây là những nội dung thiết thực, giúp các hợp tác xã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện mở rộng thị trường.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Phú Thọ Nguyễn Hùng Cường cho biết thêm, để hợp tác xã thực sự trở thành điểm tựa sinh kế cho người dân, điều quan trọng không chỉ là tăng số lượng mà phải nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, khả năng tiếp cận vốn, ứng dụng khoa học-công nghệ, xây dựng thương hiệu và tham gia chuỗi giá trị.

Thời gian tới, Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp; hỗ trợ hợp tác xã phát triển dịch vụ đa ngành, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; qua đó, phát huy lợi thế của từng vùng, mở rộng việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.