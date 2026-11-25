Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh CTTĐT Phú Thọ.

Dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các tập đoàn, doanh nghiệp và đơn vị tham gia triển lãm.

Sự kiện cũng dành không gian giao lưu với các tỉnh, thành phố. Bên cạnh các gian hàng trưng bày trực tiếp, khách tham quan có thể trải nghiệm triển lãm thực tế ảo, tương tác với trợ lý trí tuệ nhân tạo và tìm hiểu các nền tảng số.

Triển lãm được bố trí thành 7 phân khu, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp về khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao và công nghệ chiến lược, công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, giáo dục STEM và kết nối ba nhà, nông nghiệp xanh và sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh CTTĐT Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh CTTĐT Phú Thọ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh vai trò của triển lãm trong việc kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, triển lãm. Ảnh CTTĐT Phú Thọ.

Đồng chí ghi nhận đóng góp của các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia; đồng thời, mong muốn các đơn vị tận dụng dịp này để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm đối tác chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường, từ đó hình thành những dự án và hợp tác cụ thể.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 26/11/2026.