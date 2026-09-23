Phú Thọ: Mở hội nghị đối thoại, cam kết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với tinh thần 'xử lý thực chất'

Sáng 23/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn. Sự kiện phát đi thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của chính quyền địa phương, khẳng định rõ tinh thần: “Doanh nghiệp gặp khó khăn ở đâu, chính quyền phải có mặt ở đó”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh sau hội nghị đối thoại năm 2025, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung xử lý, tháo gỡ kịp thời 53/69 kiến nghị của doanh nghiệp. Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giữ vững đà phát triển ổn định; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao, nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, tiến độ xử lý ở một số khâu còn chậm.

Biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những vướng mắc chưa được giải quyết triệt để, tiến độ xử lý ở một số khâu còn chậm. Ông nhấn mạnh tinh thần của hội nghị lần này phải là đối thoại thực chất, giải quyết thực chất, tạo chuyển biến thực chất.

Đối với các cơ quan quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo đề xuất, tuyệt đối không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc thực tế và đưa ra nhiều đề xuất cụ thể. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn khi thực hiện chính sách thuế, nhất là việc hoàn thuế.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư kiến nghị tỉnh đầu tư phát triển hệ thống giao thông kết nối, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải; quy hoạch bãi đỗ xe tập trung, điểm dừng đỗ phù hợp tại các khu công nghiệp; mở rộng các tuyến xe buýt kết nối liên tỉnh; ưu tiên các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tỉnh cần ban hành chính sách đủ mạnh để thu hút các dự án công nghệ cao, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự hội nghị.

Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến từ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo các sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh... tập trung giải đáp, hướng dẫn và thống nhất phương án xử lý đối với từng nội dung kiến nghị ngay tại hội nghị. Tinh thần chung là nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc, giải quyết công việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, đồng hành cùng nhà đầu tư.

Ông cho biết tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục và triển khai hiệu quả các cơ chế ưu tiên như “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” đối với các dự án trọng điểm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn, cởi mở phản ánh những khó khăn, vướng mắc thực tế và đưa ra nhiều đề xuất cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát các vấn đề tồn tại, tham mưu giải pháp xử lý đúng tiến độ, đồng thời duy trì hiệu quả Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền thuộc chính sách Trung ương, tỉnh sẽ tổng hợp theo từng nhóm nội dung để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành, thực hiện đúng các cam kết đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.