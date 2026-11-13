Phú Thọ: Mâu thuẫn tại quán karaoke, 3 thanh niên ẩu đả lẫn nhau

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1 giờ ngày 3/9/2026, tại quán karaoke Nhật Linh, thuộc thôn 7 Hương Nha, xã Hiền Quan, giữa Lương Công Minh (sinh năm 1995) và Trần Hữu Bảo (sinh năm 1995), cùng trú tại địa phương, xảy ra mâu thuẫn.

Dù được những người có mặt can ngăn, Minh vẫn rời quán, đi vào khu vực vườn của một hộ dân gần đó lấy một con dao và một đoạn ống tuýp kim loại, sau đó quay lại đứng chờ tại đầu ngõ dẫn vào quán karaoke.

Khoảng 30 phút sau, Phạm Thanh Bình mang theo hai vỏ chai thủy tinh từ quán karaoke đến vị trí Minh đang đứng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Minh dùng dao chém khiến Bình bị thương; Bình dùng vỏ chai thủy tinh vỡ đâm liên tiếp vào người Minh. Sau đó, Minh tiếp tục xảy ra xô xát với nhóm của Bảo.

Theo cơ quan điều tra, việc các đối tượng sử dụng dao, ống tuýp kim loại và chai thủy tinh để giải quyết mâu thuẫn đã gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh của các hộ xung quanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Công Minh, Trần Hữu Bảo và Phạm Thanh Bình về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.