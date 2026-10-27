Phú Thọ: Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam tài xế bị chặn đường, hành hung dã man

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một tài xế ô tô bị người đàn ông chặn đầu, hành hung ngay trên đường, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 26/10, thời điểm trên, tài xế điều khiển chiếc ô tô màu đen đã cố tình phanh gấp, dừng lại giữa đường để chặn đầu một chiếc ô tô màu trắng khi xe này đang di chuyển. Ngay sau đó, người này hùng hổ mở cửa, lao xuống xe, tiến thẳng về phía tài xế ô tô trắng và buông những lời chửi bới thô tục.

Sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi tài xế xe đen liên tiếp vung tay tát, dùng chân đá trực diện vào mặt nạn nhân. Đỉnh điểm của sự manh động là khi người lái xe trắng đã ngã gục xuống mặt đường, đối tượng tiếp tục dùng chân đá mạnh vào vùng mặt đối phương.

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam tài xế bị chặn đường, hành hung. Ảnh cắt từ video

Đoạn clip sau khi được phát tán đã lập tức tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn. Đa số cộng đồng mạng đều lên án gay gắt thói côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, đồng thời đề nghị cơ quan pháp luật xử lý thật nghiêm để răn đe các hành vi gây mất an ninh trật tự trên đường phố.

Ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ xô xát, Công an phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh danh tính các đối tượng liên quan.

Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung xuất phát từ việc hai chiếc xe đã xảy ra va chạm giao thông trước đó. Thay vì bình tĩnh giải quyết hoặc báo cáo lực lượng chức năng, tài xế xe đen đã bức xúc, tăng ga vượt lên chặn đầu và ra tay đánh người.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.