Phú Thọ: Mâu thuẫn khi livestream trên TikTok, hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đánh nhau

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 17/7/2026, N.T.G. (sinh năm 2010, trú tại phường Xuân Hòa) gọi điện rủ N.V.M. (sinh năm 2008), N.Đ.T.L. (sinh năm 2010) cùng 11 thanh thiếu niên khác ở khu vực Phúc Yên tụ tập, chuẩn bị 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 m để đi tìm, gây sự với người đi đường.

Trong quá trình di chuyển, N.V.M. phát hiện N.T.D. (sinh năm 2009, trú tại xã Bình Tuyền) đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí. Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức và hẹn gặp nhau tại xã Bình Tuyền để giải quyết.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lo ngại bị lực lượng Công an phát hiện khi tuần tra, nhóm của N.T.D. mang hung khí đến cất giấu tại khu vực Công viên Trại Cúp rồi ngồi nói chuyện. Trong khi đó, nhóm của N.V.M. điều khiển 6 xe mô tô, mang theo hung khí đến khu vực này tìm nhóm đối phương.

Khoảng 3h ngày 18/7/2026, khi nhóm của N.V.M. đi qua Công viên Trại Cúp, các đối tượng thuộc nhóm của N.T.D. phát hiện và ném vỏ chai bia thủy tinh về phía nhóm này. Hai nhóm sau đó đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự.

Trong quá trình hỗn chiến, một số đối tượng thuộc nhóm của N.V.M. vây đánh anh T.V.S. (sinh năm 2008, trú tại xã Xuân Lãng), sử dụng thanh phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về cả 3 tội danh; 3 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; 6 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.