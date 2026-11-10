Phú Thọ: Mái trường Tam Dương – Nơi đặt nền móng cho sự trưởng thành

Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc (thứ 2 từ bên phải) - Phó Tư lệnh Quân khu 2, cựu học sinh niên khóa 1985–1988

Tôi theo học tại Trường cấp III Tam Dương từ năm 1985 đến năm 1988, là học sinh lớp chọn 10A khi mới vào trường. Ba năm ấy đúng vào thời điểm đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, những đổi thay đang từng bước mở ra. Chúng tôi khi ấy còn trẻ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa của thời cuộc, nhưng đã mang trong mình mong muốn được học tập, trưởng thành, có một nghề nghiệp và làm được nhiều điều có ích.

Nhớ về trường, tôi nhớ trước hết đến thầy cô và bạn bè. Trong điều kiện dạy và học còn thiếu thốn, thầy cô vẫn tận tâm với từng bài giảng, nghiêm khắc trong việc học và ân cần với học trò. Có những lời dạy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi chỉ hiểu được một phần; đến khi bước vào cuộc sống, phải tự mình giải quyết công việc, vượt qua khó khăn và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, tôi mới hiểu sâu hơn những điều thầy cô gửi gắm.

Đó là sự cẩn thận khi làm một bài toán, sự rõ ràng khi trình bày một ý nghĩ, lòng trung thực trong học tập, ý thức giữ lời và trách nhiệm với tập thể. Những điều tưởng như bình dị ấy đã góp phần hình thành cách học, cách làm việc và cách ứng xử của mỗi con người sau này.

Nhìn lại quãng đời học sinh, bên cạnh những tình cảm đẹp đẽ, tôi cũng có điều tiếc nuối. Được học trong lớp chọn là một cơ hội đáng quý, nhưng có những lúc tôi chưa thật sự nỗ lực, chưa biết sử dụng thời gian học tập một cách tốt nhất. Sau này, trong quá trình công tác, có những kiến thức cơ bản tôi phải mày mò học lại. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ: Giá như ngày ấy mình chăm chỉ hơn, học kỹ hơn, hiểu sâu hơn thì hành trang bước vào đời đã vững vàng hơn biết bao.

Chính từ trải nghiệm của bản thân, tôi càng nhận rõ rằng kiến thức phổ thông là nền tảng quan trọng cho con đường trưởng thành. Những bài học ở trường giúp chúng ta có hiểu biết ban đầu về tự nhiên, xã hội và con người; đồng thời rèn luyện khả năng suy nghĩ, tiếp thu điều mới và tự học. Sau này, mỗi người có thể lựa chọn một nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều cần đến nền tảng ấy để tiếp tục phát triển.

Từ mái trường Tam Dương, tôi bước vào môi trường Quân đội, được tổ chức giáo dục, rèn luyện, được cấp trên, đồng chí, đồng đội giúp đỡ và từng bước trưởng thành qua các cương vị công tác. Càng đảm nhiệm trách nhiệm lớn hơn, tôi càng thấy việc học phải được duy trì suốt đời. Học qua sách vở, qua thực tiễn, qua đồng chí, đồng đội và nhân dân; học để hiểu đúng, làm tốt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên hành trình ấy, những điều được thầy cô bồi đắp từ thời phổ thông vẫn luôn là một phần hành trang quý giá.

Tôi hiểu rằng sự trưởng thành của mỗi học sinh là niềm vui của người thầy. Trong chúng tôi, có người tiếp tục gắn bó với quê hương, có người công tác ở những miền đất khác; người làm việc trong cơ quan, đơn vị, người lao động, sản xuất, kinh doanh. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng sự tận tâm, trung thực và những đóng góp có ích cho gia đình, xã hội đều là cách thiết thực để đáp lại công lao dạy dỗ của thầy cô.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, cựu học sinh về thăm trường.

Sáu mươi năm xây dựng và phát triển của nhà trường được tiếp nối bằng tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự phấn đấu của lớp lớp học sinh. Trong hành trình chung ấy, mỗi thế hệ có những kỷ niệm riêng. Với chúng tôi, niên khóa 1985–1988 là một phần tuổi trẻ không thể quên. Dẫu thời gian làm thay đổi nhiều điều, nhưng tên trường, tên lớp, tình thầy trò và tình bạn vẫn là sợi dây gắn bó những người từng học dưới mái trường Tam Dương yêu dấu.

Ngày kỷ niệm cũng là dịp để những cựu học sinh chúng tôi tự nhắc mình về trách nhiệm với trường cũ. Sự gắn bó ấy cần được gìn giữ qua những lần trở về, những lời thăm hỏi thầy cô, sự quan tâm tới bạn bè và những đóng góp phù hợp cho việc học tập của các thế hệ tiếp theo. Tôi mong các em học sinh hôm nay luôn trân trọng cơ hội được đến trường, chăm chỉ tích lũy kiến thức, rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng bằng sự cố gắng mỗi ngày.

Nhân dịp nhà trường tròn 60 năm, tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên lời tri ân sâu sắc; gửi tới bạn bè và các thế hệ học sinh tình cảm thân thiết. Mong Trường THPT Tam Dương tiếp tục là mái trường được học sinh tin yêu, là nơi các bậc cha mẹ gửi gắm niềm tin và là niềm tự hào của quê hương.

Với riêng tôi, mỗi lần nhớ về Tam Dương là một lần được trở lại với tuổi học trò, với những ước mơ ban đầu và những bài học đã theo mình qua năm tháng. Dù ở cương vị nào, tôi vẫn luôn là một người học trò của trường, biết ơn thầy cô và tự nhắc mình sống, làm việc xứng đáng với những điều đã được dạy dỗ từ mái trường thân yêu.