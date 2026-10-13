Phú Thọ: Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự trúng gói thầu thiết bị dạy học hơn 117 tỷ đồng

Thông tin từ Hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia, Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh được Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc thông báo đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng từ ngày 18/8/2026 và đóng, mở thầu vào ngày 6/9/2026. Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 12 tháng.

Gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 118,566 tỷ đồng với nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách tỉnh, trong đó 70 tỷ đồng lấy từ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2025; phần còn lại sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030.

Theo thông tin được công bố, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty CP Điện ảnh Truyền hình – Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi tham dự đấu thầu và được đã phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu 117,556 tỷ đồng (thấp hơn khoảng 1,01 tỷ đồng, tương đương mức tiết kiệm khoảng 0,85% so với giá dự toán), thời gian thực hiện là 12 tháng.

Gói thầu có nội dung chính là cung cấp, lắp đặt thiết bị theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Theo mục tiêu được xác định, dự án nhằm bảo đảm trang thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và điều kiện thực hành các bộ môn. Đồng thời, việc đầu tư còn hướng tới tăng cường cơ sở vật chất trường học, đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và từng bước nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Phạm vi thụ hưởng của dự án gồm 33 trường THPT và 7 trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ trước khi hợp nhất đơn vị hành chính. Trong đó có các trường như THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Thái Học, THPT Vĩnh Yên, THPT Yên Lạc, THPT Tam Dương, THPT Tam Đảo, THPT Sông Lô… cùng các trung tâm GDNN-GDTX tại Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo và Lập Thạch.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nhất là yêu cầu thực hành, thí nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, để nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, quá trình cung cấp, lắp đặt cần bảo đảm thiết bị đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, xuất xứ và tiêu chuẩn theo hồ sơ được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc giám sát chất lượng thiết bị, tiến độ lắp đặt và hiệu quả sử dụng tại các cơ sở giáo dục sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư của dự án.