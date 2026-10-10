Phú Thọ lên lộ trình di dời 11 nhà máy khỏi Việt Trì trước năm 2030

Phú Thọ xây dựng phương án di dời 11 cơ sở sản xuất, bảo đảm quyền lợi người lao động. (Ảnh minh họa)

Theo kết quả rà soát, 11 doanh nghiệp thuộc diện di dời gồm các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, bánh kẹo, hóa chất, nhôm, đồ uống và sản xuất giấy. Tổng diện tích sử dụng đất của các cơ sở khoảng 67,4ha, với khoảng 3.311 lao động. Năm 2025, các doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 205,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp, làm rõ địa điểm tiếp nhận, nhu cầu vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ. Các cơ sở được phân loại theo nguyên nhân di dời, gồm yêu cầu bảo vệ môi trường, không còn phù hợp với quy hoạch, chỉnh trang đô thị hoặc thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động, phá sản và xử lý theo tình trạng pháp lý riêng.

Đối với từng doanh nghiệp, cơ quan chức năng phải rà soát tình trạng pháp lý dự án, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng tài sản, nghĩa vụ tài chính, phương án sử dụng lao động và khả năng tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu thành lập Tổ công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm Tổ trưởng, nhằm chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình di dời.

Tỉnh định hướng ưu tiên bố trí các doanh nghiệp vào Khu công nghiệp Trung Hà II, Sông Lô II, Phù Ninh và những khu, cụm công nghiệp phù hợp khác, căn cứ quy hoạch, ngành nghề và khả năng tiếp nhận thực tế. Các địa điểm mới phải đáp ứng yêu cầu về diện tích, công nghệ, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và điều kiện phục vụ người lao động.

Riêng Khu công nghiệp Trung Hà II, tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 8/2027 hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, được cấp phép xả thải theo quy định và có quỹ đất sẵn sàng cho thuê. Đối với Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, cơ quan chức năng được giao đánh giá phương án lựa chọn địa điểm đầu tư mới, ưu tiên đề xuất nghiên cứu Khu công nghiệp Trung Hà II, đồng thời xem xét đề xuất thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Sông Lô II theo quy định.

Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng, tỉnh yêu cầu rà soát các chính sách hỗ trợ theo đúng căn cứ pháp lý, thẩm quyền và nguồn lực. Việc di dời không đồng nghĩa doanh nghiệp mặc nhiên được giao đất hoặc ưu tiên quyền sử dụng đất tại địa điểm mới hay khu đất sau di dời. Các doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục theo quy định và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.