Phú Thọ lên lộ trình di dời 11 nhà máy khỏi Việt Trì trước năm 2030

Ảnh minh họa: TTXVN

Quá trình thực hiện được yêu cầu gắn với bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Theo kết quả rà soát, 11 doanh nghiệp có dự án thuộc diện cần di dời gồm: Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương; Công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Công ty TNHH MTV Pangrim Neotext; Công ty cổ phần May Sông Hồng; Công ty cổ phần Việt Trì Viglacera; Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Công ty TNHH Miwon VN; Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì; Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng; Công ty cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Viger và Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.

Dự án này có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 67,4 ha, sử dụng khoảng 3.311 lao động, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước khoảng 205,4 tỷ đồng. Đây là những cơ sở có đóng góp đáng kể cho hoạt động sản xuất, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở rà soát và kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trần Duy Đông đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp, xác định rõ địa điểm tiếp nhận, nhu cầu vốn, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ. Theo Chủ tịch, việc di dời phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, đầu tư, đất đai, xây dựng và quy hoạch. Các cơ sở được phân loại theo nguyên nhân và yêu cầu xử lý, gồm di dời để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; di dời do không còn phù hợp với quy hoạch, chỉnh trang đô thị; và các trường hợp chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc xử lý theo tình trạng pháp lý riêng.

Đối với từng doanh nghiệp, cơ quan chức năng phải làm rõ tình trạng pháp lý của dự án, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng tài sản, nghĩa vụ tài chính, phương án sử dụng lao động và khả năng tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Việc phân loại nhằm bảo đảm phương án xử lý có căn cứ, tránh áp dụng đồng loạt một cơ chế cho các trường hợp khác nhau. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu thành lập Tổ công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm Tổ trưởng, nhằm chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình di dời.

Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng mẫu phương án di dời chi tiết, yêu cầu doanh nghiệp làm rõ địa điểm dự kiến chuyển đến, nhu cầu sử dụng đất, quy mô và công suất sản xuất, công nghệ, máy móc, thiết bị, yêu cầu về môi trường, tổng nhu cầu vốn và khả năng huy động nguồn lực. Phương án cũng phải xác định tiến độ di dời, việc tổ chức sản xuất trong thời gian chuyển đổi, xử lý tài sản, nghĩa vụ tài chính, quyền lợi người lao động và các nghĩa vụ với tổ chức tín dụng, đối tác, Nhà nước.

Trên cơ sở phương án của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện kế hoạch tổng thể, xác định lộ trình riêng cho từng cơ sở căn cứ vào hiện trạng pháp lý, thời hạn sử dụng đất, năng lực tài chính, phương án sản xuất, kinh doanh và khả năng bố trí địa điểm mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xác định các khu, cụm công nghiệp có khả năng tiếp nhận doanh nghiệp di dời theo ngành nghề, quy mô diện tích, yêu cầu công nghệ, môi trường và tiến độ hình thành quỹ đất.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Công Thương được giao rà soát, cung cấp thông tin cụ thể về vị trí, diện tích, giá thuê đất, chi phí sử dụng hạ tầng, phí dịch vụ, tiến độ giải phóng mặt bằng và thời điểm có thể bàn giao đất. Các địa điểm dự kiến tiếp nhận cũng phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, giao thông và điều kiện phục vụ người lao động.

Tỉnh định hướng ưu tiên bố trí các doanh nghiệp thuộc diện di dời vào các khu công nghiệp Trung Hà II, Sông Lô II, Phù Ninh và những khu, cụm công nghiệp phù hợp khác, trên cơ sở quy hoạch, ngành nghề và khả năng tiếp nhận thực tế.

Đối với Khu công nghiệp Trung Hà II, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được giao đôn đốc chủ đầu tư, phối hợp với các địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hạ tầng đáp ứng nhu cầu tiếp nhận doanh nghiệp. Mục tiêu đến tháng 8/2027 hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, được cấp phép xả thải theo quy định và có quỹ đất sẵn sàng cho thuê. Riêng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được giao phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá đầy đủ phương án lựa chọn địa điểm đầu tư mới, trong đó ưu tiên đề xuất doanh nghiệp nghiên cứu lựa chọn Khu công nghiệp Trung Hà II; đồng thời xem xét, trả lời đề xuất thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Sông Lô II theo quy định.

Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng, các sở, ngành phải rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý, xác định rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực, thẩm quyền quyết định và điều kiện áp dụng. Tỉnh yêu cầu nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng doanh nghiệp, nhưng không đề xuất chính sách vượt thẩm quyền hoặc trái quy định pháp luật. Đáng chú ý, việc di dời không đồng nghĩa doanh nghiệp mặc nhiên được giao đất hoặc ưu tiên quyền sử dụng đất tại địa điểm mới hay khu đất sau di dời. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục theo quy định và chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật. Với việc phân loại kỹ từng trường hợp, chuẩn bị chu đáo địa điểm tiếp nhận và xây dựng cơ chế hỗ trợ theo quy định, Phú Thọ phấn đấu hoàn thành di dời trước năm 2030.