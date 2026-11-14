Phú Thọ: Lễ ra mắt kênh Phật sự Hùng Vương và công bố quyết định nhân sự các ban, đạo tràng Phật tử

Chư tôn đức chứng minh tham dự lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự và trao quyết định tại buổi lễ có: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Minh Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đại đức Thích Đạo Ngộ, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Ni sư Thích Đàm Nhã, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và đại diện các bộ phận, đơn vị liên quan.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ trao quyết định đến Thượng tọa Thích Đạo Thịnh

Trong thời đại công nghệ số, truyền thông Phật giáo giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc lan tỏa Chánh pháp, truyền tải thông tin Phật sự chính thống, kết nối các hoạt động của Giáo hội và tăng cường sự gắn kết giữa Tăng Ni, Phật tử. Nhằm xây dựng một kênh thông tin chính thống, chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả, góp phần giới thiệu các hoạt động Phật sự, những giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần nhập thế của Phật giáo trên quê hương Đất Tổ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã quyết định kiện toàn nhân sự kênh Phật sự Hùng Vương nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đảm nhiệm Tổng Biên tập kênh.

Trao quyết định đến các thành viên Kênh Phật sự Hùng Vương

Sự ra đời của kênh Phật sự Hùng Vương là dấu mốc có ý nghĩa trong công tác thông tin, truyền thông của GHPGVN tỉnh Phú Thọ. Với slogan “Bồ đề vọng mãi”, đây không chỉ là một kênh thông tin truyền tải các hoạt động Phật sự mà còn là nhịp cầu kết nối Tăng Ni, Phật tử; là phương tiện lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn của đạo Phật; góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo tỉnh Phú Thọ đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc.

Trao quyết định nhân sự các đạo tràng Phật tử hộ pháp nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã trao các quyết định nhân sự đối với những Phật tử tham gia hỗ trợ, hộ trì và phối hợp thực hiện các công tác Phật sự, cụ thể: Đạo tràng Quan Âm Việt Trì, được chuẩn y là Ban Hộ pháp hộ trì, thuộc Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Ban An ninh – Trật tự, Ban Nghi lễ hộ pháp trực thuộc Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm đạo từ chứng minh

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm bày tỏ niềm hoan hỷ về sự hình thành của kênh Phật sự Hùng Vương; đồng thời ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm và sự phát tâm của Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đối với Phật giáo quê hương. Thượng tọa nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thông tin, truyền thông trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, kết nối Tăng Ni, Phật tử và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến với cộng đồng xã hội. "Mỗi thành viên trong Ban Biên tập cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ; bảo đảm thông tin được truyền tải chính xác, kịp thời, trang nghiêm, đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của Giáo hội.", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Đại biểu, Phật tử tham dự

Đồng thời, Thượng tọa mong muốn các ban chuyên môn, đạo tràng Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, tích cực chung tay hộ trì Tam bảo, giữ gìn đạo tràng trang nghiêm, góp phần trợ duyên để các khóa tu và hoạt động Phật sự tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương ngày càng hiệu quả. Thượng tọa kỳ vọng, với sự chung sức của Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo Đất Tổ sẽ ngày càng phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Quang cảnh buổi lễ

Ngay sau buổi lễ, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tham quan không gian làm việc của kênh Phật sự Hùng Vương tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương; đồng thời sách tấn, động viên đội ngũ thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong công tác truyền thông Phật giáo; nỗ lực xây dựng nội dung phong phú, thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật và phản ánh kịp thời các hoạt động Phật sự trên địa bàn tỉnh.