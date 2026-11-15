Phú Thọ: Lễ hưng công động thổ xây dựng chánh điện chùa Linh Quang

Chư tôn đức, cùng đại diện chính quyền tham dự

Chứng minh có Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Đại đức Thích Minh Hải, trụ trì chùa Linh Quang; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư vị trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Tham dự còn có sự hiện diện của ông Lê Anh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên; ông Ma Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bản Nguyên; ông Vương Văn Ưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Bản Nguyên; Thượng tá Ngô Trí Viễn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã Bản Nguyên; cùng đại diện các doanh nghiệp, đông đảo Phật tử, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng

Theo tư liệu lịch sử của chùa Linh Quang, tuy chưa xác định được chính xác năm khởi dựng, nhưng dấu tích về sự tồn tại và quá trình gìn giữ ngôi chùa đã được ghi nhận từ thế kỷ XIX. Tại đây hiện còn lưu giữ tấm bia đá mang tên “Trùng tu Linh Quang tự bi ký”, có niên đại Tự Đức năm thứ ba, ngày 13-12-1850. Đặc biệt, chùa Linh Quang hiện còn bảo lưu 26 pho tượng Phật và tượng thờ mang phong cách nghệ thuật tạo tác thế kỷ XIX; trong đó có những pho tượng tiêu biểu như Tứ Bồ-tát, Tuyết Sơn, Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, tòa Cửu Long và Thích Ca thuyết pháp. Trải qua bao thế hệ, chùa Linh Quang không chỉ là chốn thờ Phật, mà còn là một phần ký ức văn hóa, lịch sử và tinh thần của quê hương Trình Xá.

Ông Lê Anh Văn phát biểu khai mạc

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Lê Anh Văn khái quát những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của chùa Linh Quang. Năm 2002, chùa vinh dự được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Trước những tác động của thời gian, các hạng mục chính của di tích, đặc biệt là tòa Tam bảo, đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình cũng như nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Vì vậy, việc đầu tư tu bổ, tôn tạo chùa Linh Quang đã thể hiện trách nhiệm chung trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các đơn vị và đồng thuận của nhân dân, ông tin tưởng công trình sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch, trở thành điểm tựa văn hóa tâm linh trang nghiêm tố hảo, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Thủy, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Bản Nguyên đã công bố quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ công trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Linh Quang. Dự án tập trung tu bổ, tôn tạo Tam bảo với diện tích hơn 240m²; được thiết kế theo kiến trúc truyền thống mặt bằng hình chữ Đinh, gồm tiền đường và thượng điện.

Thượng tọa Thích Minh Thuận phát biểu

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Thuận nhấn mạnh vai trò của Phật giáo và ngôi chùa trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỷ trước tâm nguyện trùng tu chùa Linh Quang của Đại đức Thích Minh Hải. Dù đã ấp ủ tâm nguyện này từ nhiều năm trước, song do nhiều yếu tố khách quan, công trình chưa thể thực hiện. Thượng tọa xúc động nhắc đến khoảng thời gian Đại đức trụ trì mang trọng bệnh nhưng vẫn luôn thao thức về việc đại trùng tu ngôi đại hùng bảo điện; đồng thời tán thán tâm thành kính Tam bảo và niềm mong mỏi đã trở thành hiện thực khi công trình chính thức được khởi công.

Chia sẻ sâu hơn về ý nghĩa của việc xây dựng, tôn tạo chốn già-lam, Thượng tọa cho rằng ngôi chùa không chỉ là nơi tu học, mà còn tổ chức các hoạt động từ thiện, các khóa tu, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong xã hội. Vì vậy, việc trùng tu, tôn tạo chùa Linh Quang không đơn thuần là xây dựng một công trình kiến trúc, mà còn mang ý nghĩa gìn giữ mạch nguồn Tam bảo, tiếp nối truyền thống văn hóa tâm linh.

Nhân dịp này, thay lời Đại đức trụ trì, Thượng tọa hy vọng chư tôn đức, Phật tử gần xa, các mạnh thường quân chung tay hộ trì để công trình chánh điện chùa Linh Quang sớm được thành tựu viên mãn.

Trang nghiêm khóa lễ

Sau các nghi lễ tâm linh, trong niềm hoan hỷ, chư tôn đức cùng quý đại biểu đã thực hiện lễ động thổ, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của công trình xây dựng ngôi chánh điện chùa Linh Quang; để từ đây, tiếng chuông chùa tiếp tục ngân vang, ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật tiếp tục được lan tỏa, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, Phật tử.