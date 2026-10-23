Phú Thọ: Lắng nghe phụ nữ nói để tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở

Đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn

Diễn đàn được tổ chức ngày 23/10, với sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN cấp xã, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố cùng hội viên, phụ nữ của 18 xã, phường thuộc khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Bà Bùi Thị Minh (thứ 2 từ phải sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu chủ trì diễn đàn

Diễn đàn tạo không gian để phụ nữ trực tiếp phản ánh những khó khăn trong đời sống, đề xuất giải pháp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng. Những vấn đề được đặt ra không chỉ liên quan đến sinh kế, việc làm, vốn vay mà còn gắn với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và cải thiện điều kiện sống tại cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối quá trình lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi kiến nghị của người dân mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ triển khai trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 diễn đàn "Lắng nghe dân nói" tại 3 khu vực: Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ (cũ), thu hút hơn 1.000 người dân tham dự.

Qua các diễn đàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 453 ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, 95 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh được tổng hợp theo 5 nhóm vấn đề lớn để chuyển đến các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan có văn bản tiếp thu, trả lời; kết quả cũng được thông tin rộng rãi đến người dân.

Những kết quả này đặt ra yêu cầu để diễn đàn không chỉ là nơi người dân nói lên tâm tư, nguyện vọng mà còn là cầu nối giúp các cơ quan chức năng nắm bắt sát thực tế, xác định đúng những vấn đề cần tháo gỡ và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị. Với phụ nữ, điều đó càng có ý nghĩa khi những khó khăn về việc làm, thu nhập, chăm sóc gia đình và tiếp cận các chính sách hỗ trợ thường đan xen, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Các đại biểu dự diễn đàn

Từ sinh kế đến việc làm ổn định

Một trong những nhóm vấn đề được hội viên phụ nữ quan tâm là làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập trong bối cảnh nhu cầu thị trường, điều kiện sản xuất và cơ cấu việc làm đang thay đổi.

Cụ thể, theo ý kiến của đại diện phụ nữ xã Tiên Lữ, phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và kinh doanh dịch vụ nhỏ, nhưng hoạt động sản xuất còn phân tán, thiếu liên kết giữa các hộ. Hạn chế trong ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường khiến hiệu quả kinh tế chưa cao, thu nhập của một bộ phận phụ nữ thiếu ổn định.

Từ thực tế này, kiến nghị đặt ra không chỉ là hỗ trợ vốn, mà còn cần tạo điều kiện để phụ nữ liên kết sản xuất, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã, ứng dụng công nghệ số và kết nối sản phẩm với doanh nghiệp, siêu thị, sàn thương mại điện tử, hoạt động du lịch. Khi đầu ra được bảo đảm tốt hơn, sản phẩm địa phương mới có cơ hội nâng cao giá trị, tạo việc làm và đem lại nguồn thu bền vững cho gia đình.

Ở những địa bàn có lợi thế về cảnh quan, văn hóa và nông sản đặc trưng như Tam Đảo, phụ nữ mong muốn được hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm du lịch, quảng bá sản phẩm, tiếp cận vốn và kết nối với doanh nghiệp lữ hành. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa bản địa và sản phẩm OCOP được kỳ vọng mở thêm hướng sinh kế, giúp người dân khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có.

Trong khi đó, tại xã Đạo Trù, những ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ gắn với sản phẩm truyền thống như bánh chưng gù, bánh gio của đồng bào dân tộc Sán Dìu hay Hợp tác xã thuốc gia truyền Lý Thủy đang cần thêm điều kiện về vốn, an toàn thực phẩm, hoàn thiện quy trình công nhận sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ. Đây là những vấn đề cho thấy hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần đi vào từng khâu cụ thể, giúp ý tưởng có điều kiện phát triển thành mô hình kinh tế hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp cũng là mối quan tâm lớn. Tại các địa bàn phát triển công nghiệp như Bình Xuyên, Bình Tuyền, phụ nữ đứng trước yêu cầu nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm ổn định và thích ứng với sự chuyển dịch lao động. Với công nhân nữ làm việc theo ca, tăng ca, việc chăm sóc con nhỏ càng trở thành áp lực khi điều kiện gửi trẻ chưa đáp ứng nhu cầu. Hội viên phụ nữ kiến nghị tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo sát nhu cầu tuyển dụng, mở rộng cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với thời gian làm việc của công nhân và tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Đối với phụ nữ trung niên và những người bị ảnh hưởng bởi quá trình thu hồi đất phục vụ các dự án, nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề càng cấp thiết. Đào tạo nghề linh hoạt, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn phát triển mô hình kinh doanh phù hợp sẽ giúp phụ nữ có thêm cơ hội ổn định cuộc sống, thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt.

Những kiến nghị ấy cho thấy mong muốn được tiếp cận các nguồn lực cần thiết của hội viên, phụ nữ để tự tạo sinh kế, phát huy năng lực lao động và chủ động hơn về kinh tế.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn

Lắng nghe để tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở

Bên cạnh sinh kế, các vấn đề về bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ những gia đình khó khăn cũng được đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi về thực trạng một bộ phận cán bộ Hội phụ nữ cấp cơ sở và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thu nhập thấp, không ổn định, gặp trở ngại khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và kiến nghị về cơ chế hỗ trợ thêm mức đóng phản ánh nhu cầu bảo đảm an sinh lâu dài cho những người khó có khả năng tích lũy khi còn trong độ tuổi lao động.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung vào đề xuất xem xét nâng mức vay phù hợp với nhu cầu thực tế, mở rộng đối tượng thụ hưởng và đơn giản hóa thủ tục, giúp chị em có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một vấn đề được quan tâm và kiến nghị tổ chức các chương trình khám, tư vấn, tầm soát miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí cho nhóm có nguy cơ, đồng thời triển khai các đợt khám lưu động tại cơ sở và khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu giúp phụ nữ được chăm sóc sức khỏe thuận tiện, kịp thời hơn.

Những vấn đề được nêu tại diễn đàn không chỉ liên quan đến kinh tế hay an sinh, mà còn gắn với chất lượng môi trường sống và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em. Hội viên phụ nữ đề nghị tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý hành vi bạo lực gia đình; nâng cao hiệu quả các mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" để người bị bạo lực có nơi tìm đến, được tư vấn và bảo vệ kịp thời.

Trên môi trường mạng, khi trẻ em ngày càng sớm tiếp cận internet và mạng xã hội, nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo hoặc tiếp xúc với thông tin độc hại cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Các ý kiến đề nghị tăng cường trang bị kỹ năng sử dụng internet an toàn cho trẻ, đồng thời hướng dẫn cha mẹ cách đồng hành, quản lý và bảo vệ con khi sử dụng thiết bị thông minh. Bên cạnh đó là những kiến nghị rất cụ thể về đời sống dân sinh và bảo tồn bản sắc văn hóa cũng gắn chặt với phát triển sinh kế.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Từ lắng nghe đến trách nhiệm giải quyết

Các kiến nghị có phạm vi và mức độ khác nhau, nhưng đều xuất phát từ những nhu cầu cụ thể của hội viên, phụ nữ trong đời sống; qua đó giúp cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc lắng nghe, nhận diện rõ hơn những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Tại diễn đàn, bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh yêu cầu không dừng lại ở việc ghi nhận ý kiến, kiến nghị, mà phải chuyển hóa những nội dung được phản ánh thành trách nhiệm, hành động và kết quả giải quyết cụ thể.

Theo đó, các ý kiến cần được tổng hợp đầy đủ, khách quan, phân loại theo lĩnh vực và thẩm quyền để chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét. Những vấn đề được nhiều người quan tâm hoặc còn vướng mắc cần được tổng hợp cụ thể, kiến nghị tháo gỡ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc xử lý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội LHPN các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với cấp ủy, chính quyền; chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, phối hợp giám sát quá trình tiếp thu, giải quyết và phản hồi kết quả đến người dân. Bên cạnh đối thoại trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số cũng được xác định là một kênh để người dân phản ánh, đóng góp ý kiến thường xuyên.

"Diễn đàn "Lắng nghe dân nói" hôm nay đã khép lại nhưng trách nhiệm lắng nghe, tiếp thu, giải quyết và phản hồi ý kiến của Nhân dân phải tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục và thực chất. Mỗi ý kiến được ghi nhận, mỗi kiến nghị được xem xét, mỗi vấn đề được giải quyết kịp thời sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp; đồng thời khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân", bà Bùi Thị Minh khẳng định.