Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cùng với buổi giao lưu, chuỗi sự kiện còn có trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị” và triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh và Bảo tàng Hùng Vương tổ chức.

Chương trình giao lưu “Tác giả - Tác phẩm” với nhà thơ Trần Đăng Khoa đươj tổ chức nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách từ câu chuyện sáng tác. Được biết đến là “thần đồng thơ” với nhiều tác phẩm đăng trên báo, tạp chí từ khi còn nhỏ, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chia sẻ với học sinh về vai trò của sách trong quá trình học tập và sáng tác. Từ trải nghiệm của mình, ông kể về cách học hỏi lối sử dụng ngôn ngữ của các nhà văn, nhà thơ, cũng như cách tìm chất liệu sáng tác trong kho tàng văn học dân gian qua việc đọc sách, báo.

Nhà thơ nhấn mạnh việc đọc giúp mở rộng hiểu biết, làm giàu vốn ngôn ngữ và bồi dưỡng đời sống tâm hồn, đặc biệt đối với trẻ em. Qua câu chuyện của ông, các em có dịp hiểu thêm về quá trình hình thành một tác phẩm văn học, từ việc tích lũy vốn sống, vốn từ đến cách quan sát và cảm nhận những điều gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Buổi giao lưu cùng các hoạt động tại không gian văn hóa đọc góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn học, giúp học sinh thêm trân trọng, giữ gìn sách và từng bước hình thành thói quen đọc trong học đường.

Học sinh trường cấp 3 Việt Trì được nghệ nhân hướng dẫn diễn tấu chiêng Mường

Bên cạnh đó các em học sinh còn được những trải nghiệm văn hóa trực tiếp và hướng dẫn của các nghệ nhân, học sinh được tham quan trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa Đất Tổ. Các hoạt động đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường và biểu diễn Hát Xoan cũng tạo cơ hội để các em tiếp cận di sản văn hóa qua âm thanh, nhịp điệu và hình thức diễn xướng.

Việc kết hợp giao lưu văn học với tham quan, trải nghiệm giúp học sinh có thêm cách tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương. Từ những trang sách, tư liệu, hiện vật đến các tiết mục trình diễn, các em có dịp nhận biết những nét văn hóa của cộng đồng, hiểu thêm về cội nguồn và bồi đắp ý thức gìn giữ di sản.