Phú Thọ lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng

Lễ phát động được tổ chức tại Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng hơn 12.000 người dân.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự lễ phát động.

Ngay sau nghi thức phát động, điểm cầu Phú Thọ trở nên sôi động với các hoạt động chạy bộ, trình diễn yoga tập thể và võ nhạc Taekwondo.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo lực lượng tham gia đã tạo nên không khí hào hứng, lan tỏa tinh thần thể thao và ý thức chủ động nâng cao sức khỏe.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và người dân tỉnh Phú Thọ tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động

Màn đồng diễn yoga tập thể hưởng ứng lễ phát động tại điểm cầu Phú Thọ.

Tiết mục võ nhạc Taekwondo hưởng ứng lễ phát động tại điểm cầu Phú Thọ

Cũng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ, tranh tài ở 40 bộ huy chương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ trao Cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia Giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, Phú Thọ tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển.