Phú Thọ lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì người nghèo

Dự chương trình có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được triển khai từ ngày 17/10 đến 18/11, hướng tới huy động sự chung sức của toàn xã hội trong chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện để các hộ khó khăn vươn lên.

Các đại biểu tham dự chương trình

Ngay tại chương trình, tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng những cam kết đóng góp thiết thực. Hưởng ứng Thư ngỏ của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã có 870 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 38,7 tỷ đồng. Trong đó, 21 tỷ đồng được đăng ký hỗ trợ theo địa chỉ cụ thể. Đại diện 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã trao biểu trưng ủng hộ tại chương trình.

Những con số này không chỉ thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, mà còn mở ra thêm cơ hội hỗ trợ về nhà ở, việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phát động Tháng cao điểm, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Đồng chí khẳng định, hệ thống Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tập hợp và điều phối nguồn lực xã hội; chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Mọi nguồn đóng góp phải được tiếp nhận, quản lý và sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, bảo đảm mỗi sự sẻ chia đều mang lại giá trị thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những nghĩa cử nhân ái, sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác chăm lo cho người nghèo thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù đạt được những kết quả tích cực, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn đối mặt với không ít thách thức. Kết quả giảm nghèo giữa các địa bàn chưa đồng đều, tính bền vững chưa cao; một bộ phận người dân còn thiếu việc làm ổn định, sinh kế lâu dài, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp nhận biểu trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và trao thư cảm ơn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu chuyển mạnh từ hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt sang tạo điều kiện để người nghèo tự vươn lên bằng việc làm, thu nhập và sinh kế bền vững. Công tác giảm nghèo phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đối với chính quyền cơ sở, đồng chí yêu cầu sâu sát từng địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo của từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp; rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, không bỏ sót người cần giúp đỡ và không để chính sách bị lợi dụng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, chính sách giảm nghèo với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Trong đó, chú trọng phát huy lợi thế của vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường kết nối việc làm, nâng cao kỹ năng lao động tại các địa bàn phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nguồn lực, triển khai các hoạt động hỗ trợ hướng về cơ sở; ưu tiên nhà ở, sinh kế, học tập và chăm sóc sức khỏe. Việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” phải bảo đảm minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự chung tay từ cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, mỗi mái nhà được xây dựng, mỗi việc làm được tạo ra, mỗi suất học bổng được trao hay mỗi gia đình được hỗ trợ sinh kế đều góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, chuyển hóa những tấm lòng sẻ chia thành nguồn lực thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên quê hương Đất Tổ.