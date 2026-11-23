Hội tụ sắc màu văn hóa, lan tỏa giá trị truyền thống

Ngày 22/11, Hội trại "Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển" và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Ông Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Dự có ông Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hội trại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội trại.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 của tỉnh.

Hội trại thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, tạo nên những không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Tại các gian trưng bày, người dân và du khách có dịp tìm hiểu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa, lễ hội, ngành nghề truyền thống và những di sản đặc sắc của các vùng miền, dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban giám hiệu và các thầy, cô giáo cùng các em học sinh trường Tiểu học Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc tham quan tại Hội trại "Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển" và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Không gian văn hóa được làm phong phú bởi các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh nghệ thuật về đất và người Phú Thọ. Qua đó, những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc trong đời sống cộng đồng được tái hiện sinh động, tạo sức hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, góp phần phát huy giá trị truyền thống, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Phú Thọ.

Điểm nhấn của hội trại là không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu. Đây không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương mà còn góp phần tôn vinh thành quả lao động, sự sáng tạo của nghệ nhân, làng nghề và các chủ thể sản xuất.

Thông qua hoạt động trưng bày, kết nối và giới thiệu sản phẩm, văn hóa được đặt trong mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với thương mại, dịch vụ và du lịch, mở ra thêm cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn áo dài, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản và ngành nghề truyền thống tạo nên không gian trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn, giúp thế hệ trẻ và du khách có thêm cơ hội tiếp cận, hiểu hơn về những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tam Đảo - nơi văn hóa trở thành điểm nhấn du lịch

Xã Tam Đảo, không khí văn hóa được tiếp nối bằng chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tam Đảo - miền đất hội tụ văn hóa và du lịch".

Tại xã Tam Đảo, không khí văn hóa được tiếp nối bằng chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tam Đảo - miền đất hội tụ văn hóa và du lịch".

Trong không gian thiên nhiên đặc sắc của Tam Đảo, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, trong đó có cộng đồng dân tộc Sán Dìu, được giới thiệu, tái hiện thông qua các hoạt động văn nghệ, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.

Xã Tam Đảo từng bước đưa văn hóa truyền thống trở thành một thành tố quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo sinh kế, nâng cao đời sống và khuyến khích người dân chủ động gìn giữ di sản.

Chương trình được Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Đảo tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 13/11/2026 về triển khai nội dung số 14 thuộc Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã.

Không chỉ dừng ở một chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, đồng thời lựa chọn, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Mỗi lời ca, tiếng hát, điệu múa được trình diễn không chỉ mang đến món quà tinh thần cho người dân, du khách mà còn truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào văn hóa và khát vọng xây dựng Tam Đảo trở thành điểm đến xanh, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.

Đáng chú ý, các hoạt động văn hóa cộng đồng như múa sạp đang ngày càng trở thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn trong phát triển du lịch. Khi người dân và du khách cùng hòa mình vào điệu múa, khoảng cách giữa chủ thể văn hóa và người thưởng thức được rút ngắn, tạo nên sự tương tác tự nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ.

Đặc biệt, hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống của dân tộc Sán Dìu cùng các tiết mục của Câu lạc bộ Soong cô xã Tam Đảo góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa riêng có của địa phương.

Từ những hoạt động cụ thể đó, Tam Đảo từng bước đưa văn hóa truyền thống trở thành một thành tố quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng, qua đó tạo sinh kế, nâng cao đời sống và khuyến khích người dân chủ động gìn giữ di sản.

Vĩnh Phúc - hội tụ những sắc màu văn hóa

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc và lãnh đạo phường tại Hội trại văn hóa với chủ đề "Văn hóa - Kết nối - Phát triển".

Tại phường Vĩnh Phúc, Hội trại văn hóa với chủ đề "Văn hóa - Kết nối - Phát triển" mang đến một không gian giao lưu, trải nghiệm đa dạng, góp phần giới thiệu diện mạo đô thị mới gắn với những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Ông Dương Đức Nam, Phó chủ tịch UBND phường tham quan, trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, tìm hiểu và thưởng thức các sản phẩm OCOP.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ văn nghệ. Những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được kết hợp với các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, tạo nên không khí sôi nổi nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Trong đó, tiết mục múa trống "Hào khí Việt Nam" mang âm hưởng hào hùng; các tiết mục "Chầu văn Năm Suối Lân", "Trống quân Mó cá" mang đến những sắc thái nghệ thuật đặc trưng, góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa dân gian của vùng Đất Tổ.

Không gian hội trại còn tạo điều kiện để người dân trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, tìm hiểu và thưởng thức các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, bộ sưu tập áo dài với chủ đề "Một dải Phú Thọ - Kết nối tinh hoa ba miền" của nhà thiết kế Vân Anh Nguyễn mang đến điểm nhấn giàu tính nghệ thuật. Qua tà áo dài, những nét đẹp văn hóa của các vùng miền được kết nối, giao thoa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.

Từ những làn điệu dân gian, tiếng trống, điệu múa đến sản phẩm OCOP và nghệ thuật áo dài, mỗi hoạt động tại hội trại đều góp phần kể một câu chuyện về văn hóa, con người và quê hương.

Kết nối văn hóa với du lịch, tạo động lực phát triển

Ông Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo tỉnh tại ngày hội văn hóa.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phú Thọ không chỉ tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, mà còn mở ra không gian kết nối giữa cộng đồng, doanh nghiệp, nghệ nhân, người sản xuất và du khách.

Thông qua trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với đời sống đương đại; đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, làng nghề và các điểm đến du lịch.

Đặc biệt, việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch được xem là hướng đi quan trọng để phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững. Khi người dân trở thành chủ thể của hoạt động văn hóa, những phong tục, làn điệu dân ca, trang phục, lễ hội, nghề truyền thống... không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm cơ hội phát huy giá trị trong đời sống và hoạt động du lịch.

Qua đó, mỗi người dân trở thành một "đại sứ văn hóa", góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè và du khách.

Từ Việt Trì, Vĩnh Phúc đến Hòa Bình và các địa phương như Tam Đảo, chuỗi hoạt động văn hóa đang góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối rộng mở, nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống hiện đại.

Đây cũng là tiền đề để Phú Thọ tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa, kết nối với du lịch, thương mại và dịch vụ, qua đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn, xanh, thân thiện và giàu bản sắc.

Ngọc Minh