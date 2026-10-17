Phú Thọ: Làm rõ phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1

Báo cáo số 546/BC-UBND ngày 16/10/2026 của UBND xã Lập Thạch về việc làm rõ thông tin phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, phân hiệu Tử Du.

Ngày 16/10/2026, UBND xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ có Báo cáo số 546/BC-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả kiểm tra bước đầu đối với thông tin phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lập Thạch 1, phân hiệu Tử Du.

Theo báo cáo, ngày 15/10, tài khoản Facebook có tên Ngan Ha Duc đăng tải bài viết kèm hình ảnh khay ăn bán trú của học sinh tại phân hiệu Tử Du, phản ánh và đề nghị đánh giá chất lượng suất ăn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, làm dấy lên những băn khoăn về công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại nhà trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lập Thạch đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội trực tiếp làm việc với nhà trường, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực đơn và xác minh nội dung phản ánh.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, Trường Tiểu học Lập Thạch 1 có hợp đồng cung cấp thực phẩm với đơn vị cung ứng, thực hiện sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực đơn hằng tuần được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường và thông báo tới phụ huynh học sinh.

Về kinh phí tổ chức ăn bán trú, báo cáo nêu rõ, nhà trường chưa tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2026 - 2027. Tuy nhiên, trên cơ sở nhu cầu của phụ huynh, nhà trường đã thống nhất áp dụng mức thu của năm học 2025 - 2026, với số tiền 19.000 đồng/suất, trong đó tiền ăn là 17.800 đồng, tiền chất đốt và chi phí khác là 1.200 đồng.

Đối với hình ảnh khay ăn được đăng tải trên mạng xã hội, qua kiểm tra, đối chiếu báo cáo của nhà trường và hồ sơ lưu trữ, cơ quan chức năng bước đầu xác định hình ảnh phản ánh là bữa ăn trưa ngày 16/9/2026. Theo hồ sơ lưu mẫu, thực đơn hôm đó gồm cơm tẻ, chả gà, muối lạc, canh rau muống và bánh bông lan.

Về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND xã cho biết khu vực bếp ăn tại phân hiệu Tử Du bảo đảm quy trình một chiều, dụng cụ chế biến sạch sẽ. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận trường hợp học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm hoặc bất thường về sức khỏe.

Những kết quả kiểm tra ban đầu là cơ sở để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, việc có đầy đủ hồ sơ, thực đơn và quy trình tổ chức chưa đồng nghĩa với việc mọi vấn đề liên quan đến chất lượng bữa ăn đã được giải đáp thỏa đáng. Điều phụ huynh quan tâm không chỉ là suất ăn có những món gì, mà còn là định lượng thực tế, chất lượng thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và sự tương xứng giữa mức đóng góp với khẩu phần học sinh được hưởng.

Đây là những nội dung cần tiếp tục được kiểm tra, đánh giá khách quan, trên cơ sở thực tế và các quy định chuyên môn, tránh suy diễn hoặc đưa ra kết luận khi chưa có đầy đủ căn cứ.

Đáng chú ý, UBND xã Lập Thạch đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an xã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh để giải quyết những vấn đề liên quan, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/10/2026.

Cùng với đó, UBND xã yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lập Thạch 1, phân hiệu Tử Du và bộ phận cấp dưỡng nghiêm túc tự kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc.

Nhà trường được chỉ đạo cung cấp hình ảnh bữa ăn thực tế hằng ngày trên nhóm Zalo hoặc kênh liên lạc của các lớp, tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi, giám sát. UBND xã cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý bán trú và công tác truyền thông học đường cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Có thể thấy, việc chính quyền địa phương kịp thời vào cuộc, kiểm tra và thông tin kết quả bước đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề được dư luận quan tâm. Song, điều quan trọng là quá trình xác minh phải đi đến cùng những nội dung cần làm rõ, bảo đảm khách quan, công khai và đúng quy định.

Bữa ăn bán trú tưởng chừng là công việc thường nhật của mỗi nhà trường, nhưng lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển thể chất của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Với học sinh tiểu học, một bữa ăn đủ chất, hợp vệ sinh không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần hình thành nếp sống, thói quen sinh hoạt và môi trường giáo dục lành mạnh.

Vì vậy, quản lý bữa ăn bán trú không thể chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện quy trình hay công khai thực đơn. Điều cốt lõi là phải bảo đảm chất lượng thực tế của từng suất ăn, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí đóng góp và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh.

Mọi phản ánh cần được tiếp nhận với tinh thần cầu thị, kiểm chứng thận trọng và xử lý trên cơ sở chứng cứ. Không thể vì áp lực dư luận mà vội vàng quy kết, nhưng cũng không nên lấy việc thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính làm căn cứ duy nhất để khẳng định chất lượng bữa ăn.

Từ sự việc tại Trường Tiểu học Lập Thạch 1, có thể thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết một phản ánh cụ thể, mà còn là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động bán trú ở các cơ sở giáo dục.

Chăm lo bữa ăn học đường trước hết là chăm lo cho sức khỏe và tương lai của trẻ em. Khi mỗi suất ăn được quản lý bằng trách nhiệm, giám sát bằng sự công khai và thực hiện bằng lương tâm nghề nghiệp, niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường mới thực sự được củng cố.