Phú Thọ làm rõ nhiều vấn đề dư luận quan tâm

Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho thấy, GRDP 9 tháng của tỉnh ước tăng 10,01%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 21,52%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo nhanh của Cục Thống kê cũng ghi nhận thu ngân sách đến ngày 15/9 đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%.

Bên cạnh tình hình phát triển kinh tế, việc rà soát chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 là nội dung được nhiều cơ quan báo chí quan tâm.

Đại diện Sở Nội vụ Phú Thọ cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.000 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178. Qua rà soát, tỉnh phát hiện 15 trường hợp trong danh sách nghỉ việc do UBND tỉnh Hòa Bình trước đây phê duyệt cần điều chỉnh. Trong đó, 14 trường hợp không đúng đối tượng, chưa được cấp kinh phí nên không phát sinh thu hồi.

Trường hợp còn lại được điều chỉnh thời gian nghỉ hưu trước tuổi từ 7 năm 8 tháng xuống còn 2 năm 5 tháng; kinh phí hỗ trợ giảm hơn 1 tỷ đồng và khoản chênh lệch này đã được thu hồi, nộp ngân sách nhà nước.

Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phú Thọ thông tin tại buổi họp báo.

Về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đại diện Sở Nội vụ cho biết tỉnh chưa triển khai ngay việc điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển cấp xã mà chờ hướng dẫn chính thức của Trung ương. Việc nghiên cứu phương án được yêu cầu thực hiện thận trọng, khách quan, phù hợp thực tiễn, tránh sắp xếp cơ học hoặc gây xáo trộn không cần thiết.

Tại buổi họp, báo chí cũng nêu vấn đề dự án nhà ở xã hội tại phường Nông Trang và những ảnh hưởng được người dân xung quanh phản ánh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, giải đáp nội dung này và cho biết hiện đang chờ kết luận chuyên môn xác định nguyên nhân những hư hỏng được phản ánh; việc đánh giá và xử lý cần căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.

Một vấn đề khác được làm rõ tại họp báo là vụ việc liên quan Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina.

Đại diện Công an tỉnh cho biết, sau khi tiếp nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ và xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra; cơ quan Công an sẽ cung cấp thông tin cụ thể khi có kết luận chính thức.

Buổi họp báo cũng trao đổi về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, khai thác khoáng sản và tiến độ một số dự án.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo tỉnh xác định quý IV có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu năm 2026, yêu cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin, số liệu chính xác, tạo điều kiện để báo chí phản ánh kịp thời những vấn đề được người dân quan tâm.