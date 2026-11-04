Phú Thọ: Làm rõ nguyên nhân đường nông thôn mới sử dụng đã xuống cấp

Thực trạng này không chỉ gây bức xúc trong nhân dân mà còn đặt ra những câu hỏi về chất lượng thi công, công tác giám sát và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai công trình.

Con đường giao thông nông thôn khu Hiền Đa, xã Hùng Việt xuất hiện vết nứt, bong tróc xi măng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đường xuống cấp

Theo phản ánh của người dân, sau khoảng hơn một năm đưa vào sử dụng, mặt đường đã xuất hiện nhiều vết nứt, vỡ, có những vị trí xuống cấp rõ.

Phóng viên ghi nhận tại khu Hiền Đa, trên tuyến đường giao thông nông thôn phần lớn mặt đường bê tông tương đối bằng phẳng, đi lại thuận tiện.

Tuy nhiên, tại một vị trí dài hơn 10m, bề mặt đường có dấu hiệu bong tróc, tách lớp và mặt đường cao hơn các vị trí toàn tuyến đường khoảng 3 - 5cm.

Điều đáng nói, đây không phải là những hư hỏng phát sinh sau nhiều năm khai thác, chịu tác động thường xuyên của phương tiện và điều kiện thời tiết. Công trình còn khá mới nhưng đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng thôn Hiền Đa cho biết, vị trí xảy ra hiện tượng bong tróc nứt đường do thời điểm thi công đoạn đường này vào cuối tháng 6/2025 thời tiết mưa lớn nhiều, sau khi đổ bê tông vẫn chưa kịp cứng hóa bề mặt và đã gặp phải mưa, công nhân thi công đã quay lại xử lý phần mặt đường bị ảnh hưởng theo cách đổ thêm một lớp vữa trên bề mặt, vì vậy xảy ra hiện tượng gồ cao và đến nay bong tróc tách lớp bất thường.

Ông Vũ Đình Trình, Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Yên Lập (nhà thầu thi công) thừa nhận về cách xử lý khắc phục con đường khi gặp sự cố thời tiết như vậy là chưa phù hợp và hoàn toàn chịu trách nhiệm và xin khắc phục sự cố này.

Giữ nguyên hiện trạng để kiểm tra trước khi khắc phục

Đoạn đường bê tông nông thôn trên có chiều dài 530,62m; nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3,5m.

Kết cấu mặt đường được thiết kế bằng bê tông xi măng mác 250, dày 20cm, trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm; kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

Lớp xi vữa trên bề mặt đường bê tông bóc được bằng tay.

Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Việt nhìn nhận chính quyền địa phương cũng có phần trách nhiệm khi công tác theo dõi, kiểm tra chưa thật sự sát sao.

Theo ông Phú, thời điểm công trình cơ bản hoàn thành trùng với giai đoạn địa phương phải tập trung nhiều công việc chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, những khó khăn về tổ chức công việc không loại trừ trách nhiệm quản lý, giám sát của địa phương.

Tình trạng bong tróc được ghi nhận chỉ tại một vị trí cục bộ, chưa có căn cứ để khẳng định toàn tuyến không bảo đảm chất lượng. Dù vậy, địa phương xác định phải rà soát toàn tuyến, làm rõ hiện trạng và trách nhiệm của các bên có liên quan, không chỉ xem xét riêng phần mặt đường đã bong tróc.

Theo ông Phú, UBND xã chưa chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa ngay vị trí bong tróc mà giữ nguyên hiện trạng để các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng trước.

Hiện các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc kiểm tra, rà soát hiện trạng toàn tuyến nhằm có cơ sở đánh giá khách quan.

Hiện công trình vẫn trong thời gian bảo hành. Ông Phú khẳng định, nếu kết quả kiểm tra xác định chất lượng bê tông không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, xã sẽ chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, kể cả thi công lại phần không bảo đảm chất lượng.

Địa phương sẽ chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình nếu chất lượng công trình không bảo đảm.