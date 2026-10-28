Phú Thọ: Kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch năm

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Lumi Smart Factory (Khu công nghiệp Thăng Long III) góp phần duy trì năng lực sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp của ngành Công Thương, 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 116,7 tỷ USD, tương đương 150% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 50,9 tỷ USD, tăng 129% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 65,7 tỷ USD, tăng 171% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại ghi nhận mức nhập siêu khoảng 14,88 tỷ USD.

Điểm nhấn là kim ngạch xuất khẩu đã vượt kế hoạch năm từ tháng 8/2026. Kết quả này cho thấy quy mô hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa và giao thương quốc tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ở mức cao. Các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có điện tử, máy tính, điện thoại và linh kiện, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu.

Theo kịch bản dự kiến của ngành Công Thương, trong quý IV/2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh phấn đấu đạt 30 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,62 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý IV lên 44,62 tỷ USD. Tính chung cả năm, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 80,9 tỷ USD, bằng khoảng 204,8% kế hoạch, tăng khoảng 121,1% so với năm 2025; kim ngạch nhập khẩu đạt 80,4 tỷ USD, bằng khoảng 208,8% kế hoạch, tăng khoảng 111,44% so với năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước đạt 161,3 tỷ USD, với mức xuất siêu khoảng 0,5 tỷ USD.

Kết quả đã đạt được cùng triển vọng quý IV/2026 cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế tỉnh. Phú Thọ đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm giữ vững đà xuất khẩu, nâng cao hiệu quả nhập khẩu phục vụ sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời nâng cao giá trị đóng góp của hoạt động xuất nhập khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.