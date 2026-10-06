Phú Thọ: Kiểm tra việc triển khai hai Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Đây là 2 trong số 16 dự án thuộc lĩnh vực y tế được đề xuất thực hiện theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2026 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến 379 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh. Dự án gồm các hạng mục chính như nhà khám bệnh đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ, hành chính; nhà điều trị nội trú; nhà kiểm soát nhiễm khuẩn cùng các công trình phụ trợ.

Đến nay, dự án đã được trình thẩm định chủ trương đầu tư và đang trong quá trình tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo về phối cảnh dự án Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường).

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư 272 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang triển khai lập dự toán và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, từng bước hoàn thiện các điều kiện để triển khai dự án theo kế hoạch.

Sau khi được đầu tư xây dựng, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường sẽ có cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương và Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Lâm Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường phát biểu tại buổi làm việc.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế theo cơ chế “luồng xanh”, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Sở Y tế được yêu cầu tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm bám sát mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các chủ đầu tư chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng phương án, thiết kế các hạng mục công trình, bảo đảm yêu cầu về công năng, tính đồng bộ và hiệu quả khai thác sau đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm đến kiến trúc, cảnh quan, môi trường và phương án tổ chức hoạt động chuyên môn, bảo đảm các cơ sở y tế sau khi được đầu tư, nâng cấp không chỉ đáp ứng yêu cầu về hạ tầng mà còn duy trì hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.