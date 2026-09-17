Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Đất đá sạt lở vào nhà dân tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc (Phú Thọ). Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Chiều 17/9, đoàn công tác UBND tỉnh Phú Thọ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đất cao trên địa bàn xã Cao Phong, nhằm chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Đoàn đã kiểm tra điểm sạt lở tại khu dân cư thôn Hợp Tiến. Hiện mái taluy dương tại khu vực này đang xảy ra sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ gia đình. Trước tình hình hiện nay, UBND xã Cao Phong đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan phối hợp với thôn khẩn trương di dời 4 hộ dân và tài sản đến nơi an toàn. Cùng với việc di dời người dân, địa phương đã chăng dây, đặt biển cảnh báo, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân trong thời gian tạm di dời.

Tại thôn Cạn Thượng, đoàn công tác kiểm tra khu vực đang có nguy cơ sạt lở, hiện ảnh hưởng đến 47 hộ dân với 170 nhân khẩu. Đây là khu vực được đánh giá có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là khi thời tiết xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Cao Phong theo dõi sát diễn biến tại khu vực, đặc biệt trong và sau các đợt mưa lớn; chủ động xây dựng phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết. Đối với các hộ dân thôn Cạn Thượng, xã phải xây dựng phương án di dời phù hợp trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Đoàn công tác cũng kiểm tra thực địa vị trí dự kiến xây dựng Khu tái định cư thôn Cạn Thượng. Theo đó, việc triển khai khu tái định cư nhằm từng bước ổn định đời sống, bảo đảm an toàn lâu dài cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát đầy đủ các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, đánh giá mức độ nguy hiểm để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Đối với Dự án Khu tái định cư thôn Cạn Thượng, cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan; đồng thời rà soát kỹ vị trí xây dựng, bảo đảm phù hợp quy hoạch, đủ điều kiện an toàn và đáp ứng yêu cầu ổn định dân cư lâu dài.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì phương án trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sạt lở đất, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.