Phú Thọ khuyến khích phát triển kinh tế vườn gắn với liên kết tiêu thụ
Thăm mô hình trồng bưởi của Hợp tác xã bưởi Xuân Thủy tại xã Xuân Viên, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm trưởng đoàn ghi nhận hiệu quả sản xuất, đồng thời định hướng nâng chất lượng sản phẩm, tăng liên kết và nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương.
Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi điểm tại thôn Dâu
Trực tiếp tham quan quy mô vườn bưởi, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tìm hiểu kỹ về điều kiện canh tác, quy trình chăm sóc, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế thực tế mà cây bưởi mang lại cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nên nói riêng và các thành viên HTX bưởi Xuân Thủy nói chung.
Hiện nay, mô hình trồng bưởi tại xã Xuân Viên đang khẳng định vai trò là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân địa phương. Qua kiểm tra thực địa, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động, tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của hộ sản xuất và mô hình kinh tế tập thể tại cơ sở.
Định hướng nâng tầm kinh tế vườn và liên kết sản xuất
Chuyến thăm và khảo sát thực tế mô hình trồng bưởi tại xã Xuân Viên là cơ sở quan trọng để lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chuyên môn đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn.
Qua trao đổi trực tiếp tại vườn, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc định hình vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đồng thời trao đổi, gợi mở các định hướng giải pháp nhằm giúp xã Xuân Viên và HTX bưởi Xuân Thủy tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đại diện lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển các mô hình trồng bưởi tập trung không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương. Trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân
Chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thể hiện sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với cấp cơ sở, góp phần định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/phu-tho-khuyen-khich-phat-trien-kinh-te-vuon-gan-voi-lien-ket-tieu-thu-18474.html