Phú Thọ khuyến khích phát triển kinh tế vườn gắn với liên kết tiêu thụ

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn đã đến thăm thực tế mô hình trồng bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Nên, Giám đốc Hợp tác xã bưởi Xuân Thủy tại thôn Dâu, xã Xuân Viên.

Hiệu quả từ mô hình trồng bưởi điểm tại thôn Dâu

Trực tiếp tham quan quy mô vườn bưởi, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp tìm hiểu kỹ về điều kiện canh tác, quy trình chăm sóc, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế thực tế mà cây bưởi mang lại cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nên nói riêng và các thành viên HTX bưởi Xuân Thủy nói chung.

​Hiện nay, mô hình trồng bưởi tại xã Xuân Viên đang khẳng định vai trò là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân địa phương. Qua kiểm tra thực địa, đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động, tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của hộ sản xuất và mô hình kinh tế tập thể tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất của hộ dân và Hợp tác xã

Định hướng nâng tầm kinh tế vườn và liên kết sản xuất

Chuyến thăm và khảo sát thực tế mô hình trồng bưởi tại xã Xuân Viên là cơ sở quan trọng để lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chuyên môn đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn.

​Qua trao đổi trực tiếp tại vườn, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc định hình vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đồng thời trao đổi, gợi mở các định hướng giải pháp nhằm giúp xã Xuân Viên và HTX bưởi Xuân Thủy tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của địa phương, gợi mở các định hướng giải pháp nhằm giúp xã Xuân Viên và HTX bưởi Xuân Thủy tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển các mô hình trồng bưởi tập trung không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương. Trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân

Chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thể hiện sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với cấp cơ sở, góp phần định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.