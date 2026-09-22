Phú Thọ: Khởi tố vụ xe đạp điện va chạm khiến một người tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 18/7, Nguyễn Thị Nhung điều khiển xe đạp điện nhãn hiệu Espero, một mình lưu thông trên đường tỉnh 305C theo hướng từ xã Tiên Lữ đi xã Lập Thạch.

Khi đến đoạn đường tỉnh 305C thuộc địa phận thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ, do không chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ phù hợp, xe đạp điện do Nhung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà V. T. D sinh năm 1938, trú tại thôn Lai Châu, xã Tiên Lữ, đang đi bộ phía trước cùng chiều trên đường.

Sau va chạm, bà D ngã xuống đường và bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, đến ngày 15/8, bà D đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra công bố các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Nhung.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu vi phạm quy định về tốc độ và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hậu quả vụ việc làm một người tử vong.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.