Phú Thọ: Khởi tố thiếu niên mang kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc N. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 31/5/2026, P.G.N. (SN 2006, trú tại xã Đồng Lương) nhắn tin hẹn Hoàng Quốc N. đến khu vực Trường THCS Cát Trù để giải quyết mâu thuẫn giữa N. và H.G.H.

Sau khi nhận tin nhắn, Hoàng Quốc N. mang theo một thanh kiếm bằng kim loại đến điểm hẹn. Trên đường đi, khi gặp H.G.H. tại khu Xóm Làng, xã Đồng Lương, N. đã rút kiếm đe dọa người này.

Sau đó, H.G.H. cùng N.V.N. và T.T.H. đuổi đánh Hoàng Quốc N. Trong quá trình bỏ chạy, N. quay người ném vỏ bao kiếm về phía sau, trúng vùng dưới mí mắt trái của H.G.H., gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Kết quả giám định xác định H.G.H. bị tổn hại 59% sức khỏe. Làm việc với cơ quan Công an, Hoàng Quốc N. thừa nhận hành vi; lời khai cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can Hoàng Quốc N. về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.