Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án tại Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Yên Lập

Hai bị can gồm Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm.

Theo kết quả điều tra mở rộng, thực hiện chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã liên hệ mua thực phẩm của các hộ kinh doanh.

Quá trình này, các bị can bị xác định đã hằng ngày nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, số tiền ăn của học sinh bị giữ lại được xác định là 482.448.000 đồng để chi tiêu nội bộ.

Trước đó, ngày 8/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm là kết quả của quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.